В Швеции судят выходца из Ленинграда. Его считают связующим звеном между шведскими и российскими неонацистами

В Швеции рассматривают дело Анатолия Удодова, у которого, как считают следователи, могут быть связи в среде ультраправых Европы и РФ. Однако единственное, в чем его сейчас обвиняют, – это «незаконное владение оружием».

«В районном суде Стокгольма начали рассматривать дело 68-летнего Анатолия Удодова. По версии полиции, эмигрант из СССР посвятил последние 15 лет движению "белого превосходства" и был связующим звеном между русскими и шведскими националистами. Но единственное, в чем его пока обвиняют, – это незаконное владение оружием», – сообщает 21 февраля BBC.

Шведские следователи воспользовались поездкой Удодова в родной Петербург в конце прошлого года и обыскали его квартиру в Стокгольме, где он прожил последние 30 лет. У него нашли оружие без лицензии. «Человек, который был идентифицирован как контакт между российскими военизированными формированиями и шведскими нацистами, был арестован [26 января]», – так результаты обыска описывает шведское издание Dagens Nyheter.

Полиция Швеции считает Удодова членом радикального «Северного движения сопротивления», которые могли стоять за терактом в Гетеборге в 2017 году. Якобы именно 68-летний эмигрант помог шведским националистам, взрывавшим бомбы, пройти подготовку в петербургской народной дружине, о чем ранее писала «Фонтанка».

Дело Удодова по существу начнут рассматривать 25 февраля. Сторона обвинения требует два года тюрьмы.



