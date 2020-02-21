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21.02.2020 18:40
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«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

Многофункциональный спортивный комплекс «Алмаз – Антей» открыли в Петербурге, на проспекте Обуховской Обороны, 130, в четверг, 20 февраля. В финале мероприятия руководители концерна и города рассказали о самом важном.

«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Открытие нового спортивного комплекса стало продолжением традиций. В 1962 постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР (Постановление заседания Профсоюза комитета завода «Большевик», Протокол №7) было принято решение о реконструкции сада «Спартак», расположенного в непосредственной близости от завода «Большевик» (один из предшественников ВКО «Алмаз – Антей»). Так началось строительство спортивного корпуса с плавательными бассейнами.

Его открытие состоялось в 1971 году. Это событие стало началом деятельности Обуховского спортивного комплекса как самостоятельного объекта непрофильного спортивного назначения в рамках завода «Большевик». Отныне физкультура и спорт были доступны не только работникам завода, но и другим жителям Ленинграда.

«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

Реконструкция комплекса началась в 2018. В здании не только сделали капитальный ремонт, но и существенно его расширили.


Официальное открытие обновленного дворца спорта состоялось утром 20 февраля 2020 года. В этот день серое петербургское небо вступило в противоречие с торжественным моментом — и почетные гости не могли не использовать эту антитезу в своих речах.

— Сегодня погода, конечно, подкачала, хотелось бы яркого и светлого солнышка, такого же, как это новое здание, — заявил Александр Гуцан, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. — Наверное, сегодняшнее событие знаковое не только для концерна ВКО «Алмаз – Антей». Оно важно и значимо для всех жителей Невского района, жителей Санкт-Петербурга. Мы прекрасно знаем, сколько усилий прилагает руководство концерна к разработке и реализации различных социальных программ. В том числе и по развитию и популяризации здорового образа жизни. Сегодня это здание — яркое свидетельство того, что государство и бизнес исполняют свои обязанности перед обществом.

Следующим слово получил губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов — между прочим, лауреат премии Обухова за вклад в развитие Обуховского завода.

— Хоть погода у нас сегодня не солнечная, но утро — доброе по одной простой причине, — начал губернатор. — 50 лет тому назад появился спортивный комплекс. Пришло время его обновить. Руководство «Алмаз – Антея» сделало прекрасный подарок нашему городу. Три бассейна, три спортивных зала, различные кружки. А к 23 февраля и 8 марта здесь уже пройдут соревнования по плаванию и волейболу. Но самое интересное другое. Обуховский завод всегда славился своими достижениями. Первые в России спортивные кружки появились именно здесь. А футбольной команде предприятия 110 лет. Работники завода были в числе первых игроков «Зенита». На сегодняшний день «Алмаз – Антей» — достойный преемник Обуховского завода. И это очень здорово, потому что здесь делают не только ракеты, которым потом удивляется весь мир, но и выполняют социальную задачу.

Генеральный директор «Алмаз – Антей» Ян Новиков был максимально краток на фоне своих коллег: «Рад приветствовать вас на территории спортивного комплекса. Всем здоровья и хорошего настроения».

«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

После этого почетные гости перерезали красную ленточку и отправились на экскурсию, в сопровождении Михаила Подвязникова, директора СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», который рассказал им о прошедшей масштабной реконструкции  спорткомплекса, ставшей очередным этапом по реализации проекта СЗРЦ в Санкт-Петербурге.

Площадь обновленного комплекса составила почти 13 тысяч квадратных метров. Дворец спорта включает в себя три бассейна (детский, 25-метровый и 50-метровый), зал для настольного тенниса, два спортивных зала для командных видов спорта, танцевальный и фитнес-зал, солярий, кафе и многое другое.

«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

В первый же день здесь прошла тренировка одной из самых юных команд воспитанников детско-юношеского футбольного клуба «Алмаз – Антей» — детей 2009 года рождения. Ассистентом тренера выступил Артем Морозов, занимающийся в клубе со дня основания.

— Кто хочет стать президентом? — спросил вдруг Александр Беглов у маленьких футболистов. Пара человек подняли руки. — Ну это к Александру Владимировичу (Гуцану — ред.). А кто губернатором? — почему-то желающих стать губернатором оказалось больше. — Ну а это ко мне, я вас научу!

«Сверкающие глаза ребят — главная благодарность». Как в Невском районе появился новый спорткомплекс

После экскурсии Беглов столь же неожиданно обратился к журналистам.

— Что вам здесь больше всего понравилось?

— Это мы хотели у вас узнать.

— Самое крутое здесь — это наши наследники, мальчишки, — ответил Беглов. — Такие маленькие, а как играют хорошо. За ними наше с вами будущее. Поэтом самое главное, что сегодня «Алмаз-Антей» заботится не только о своем производстве, но и о подрастающем поколении, не только о своих работниках, но и о жителях всего Петербурга. Это большой вклад в развитие городского спорта. Тут сделана такая прекрасная база для наших детишек. Это очень важный подарок для города. Поэтому спасибо «Алмаз – Антею» за него.

Его поддержал генеральный директор «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

— Концерн уделяет большое внимание социальным вопросам, — подчеркнул он. — Как уже сказал Александр Дмитриевич (Беглов — ред.), конечно, главная благодарность — это сверкающие глаза ребят нашей футбольной команды.

 

«Фонтанка.ру»

Материал подготовлен в партнерстве с  ГК «Алмаз Антей»

Фотографии предоставлены пресс-службой Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

 

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