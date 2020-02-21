Найденный на дне Финского залива российский фрегат «Святой Николай» выставят в финской Котке. Точнее, то, что от него осталось

Остатки фрегата Российской империи «Святой Николай» покажут в финском городе Котка, сообщает 21 февраля Yle.

Муниципалитет получил от министерства образования и культуры Финляндии 65 тысяч евро на строительство нового выставочного помещения для корабля, который затонул в результате второго Роченсальмского сражения между Россией и Швецией летом 1790 года. В ходе крупнейшего в истории боя на Балтийском море шведы нанесли сокрушительное поражение российскому флоту.

Обломки «Святого Николая», пушки и пушечные ядра с 1960-х годов хранятся в двух полуразрушенных складских помещениях на острове Вариссаари. Всего строительство нового павильона обойдётся в 200 тысяч евро. Первые посетители смогут увидеть обломки корабля Российской империи летом 2021 года.

Ранее также сообщалось, что обломки двух кораблей, затонувших предположительно во время первого Роченсальмского сражения, были найдены летом 2019-го недалеко от места обнаружения «Святого Николая».



