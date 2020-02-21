Одиннадцать дней и ночей будут отдыхать от шумного соседа жители дома в Красногвардейском районе. Скандалить он будет в изоляторе

Одиннадцать суток административного ареста за систематическое нарушение тишины в ночное время получил житель дома 2 по Отечественной улице. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба комитета по законности.

«Мужчина регулярно мешал отдыху и спокойному сну жильцов. С их слов, беспокойный гражданин вел аморальный образ жизни, не имел постоянного места работы, употреблял алкоголь и регулярно дебоширил в ночное время», – сообщает ведомство.

Все нарушения после заявлений жильцов были зафиксированы инспекторами комитета. В последние 12 месяцев на нарушителя было составлено протоколов на общую сумму в 145 тысяч рублей. Правда, платить мужчина не спешил и наполучал штрафов за неуплату на еще 130 тысяч рублей.





Результатом стало испорченное застолье, которое прервала полиция вместе с чиновниками. Мужчину прямо из-за стола увезли в мировой суд, где судья приняла решение о наказании в виде административного ареста.

«Взаимоуважение – один из главных принципов жизни в многоквартирном доме. Да и в нашем общем доме – в Санкт-Петербурге, – отметила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина. – Сотрудники комитета продолжат держать на контроле ситуацию с беспокойным соседом и используют все возможности полномочий, чтобы она не возобновилась. Как минимум 11 суток соседи нарушителя смогут спать спокойно, а нарушителю представится прекрасная возможность обдумать свое поведение и изменить отношение к соседям».









