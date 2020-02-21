На перекрестке Фонтанки и Невского светофоры заработали по-другому. Схему сменили из-за ДТП

На одном из перекрестков в центре Петербурга изменили схему организации дорожного движения. Нововведение должно повысить безопасность пешеходов.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, светофоры на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки теперь работают по схеме, разделяющей транспортные и пешеходные потоки во времени. Транспорт выезжает с набережной Фонтанки налево на Невский в отдельной фазе регулирования уже после того, как выключится «зеленый» для пешеходов, переходящих Невский проспект.

Решение сменить схему организации движения было принято на основании статистики ДТП с пешеходами за 3-летний период. Разделение потоков – это не универсальный способ повышения уровня безопасности на перекрестке, отмечают в комитете, но доступный и эффективный, чтобы в краткие сроки снизить вероятность возникновения ДТП, исключив возможную ошибку водителей.



