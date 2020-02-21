Прокуратура Болгарии показала подозреваемых в отравлении торговца оружием Гебрева. Среди них и Федотов, которого связывали с делом Скрипалей

Прокуратура Болгарии назвала имена троих россиян, подозреваемых в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына Христо. Как сообщается 21 февраля на сайте ведомства, обвиняются Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков. Ведомство публикует их фотографии.

В прокуратуре Болгарии подчеркнули, что, по их данным, все трое подозреваемых «никогда не совершали поездок за пределы своей страны под действительной личностью». Они якобы использовали международные паспорта с поддельными удостоверениями личности. В настоящее время, считают в болгарском надзорном ведомстве, все трое живут в Москве.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что торговца оружием Гебрева могли отравить «Новичком» – тем же химическим веществом, от которого в Великобритании пострадали Сергей и Юлия Скрипали. Предполагаемый отравитель попал на видео. Напомним, «Фонтанка» обращала внимание на Сергея Федотова еще после отравления Скрипалей. По данным местной полиции, Федотов находился в Болгарии в день отравления Гебрева — 28 апреля 2015 года. Отметим, всех подозреваемых связывают с ГРУ (Главным управлением Генштаба).



