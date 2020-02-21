Павленский признался в краже секс-видео. После публикации компромата кандидат в мэры Парижа снялся с выборов

Художник Пётр Павленский признался в краже видео интимного характера с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво. Об этом сообщает CNN 21 февраля.

По словам Павленского, порочащие ролики он нашёл на компьютере своей подруги Александры де Таддео, которая раньше состояла в отношениях с Гриво. Девушка не знала о краже видео, Павленский рассказал ей об этом уже после публикации.

Француженку и художника из Петербурга арестовали в Париже по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении без согласия лица изображений сексуального характера. Ранее Павленский опубликовал секс-компромат на Гриво, после чего кандидат от партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Франция!» снял свою кандидатуру с выборов.



