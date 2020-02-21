Построенный для россиян приграничный аутлет «Царь» стоит полупустым. Шопинг-туристы не оправдали надежд

В аутлет-деревне Zsar Outlet Village, которая находится в Финляндии недалеко от погранпункта «Торфяновка», спустя чуть больше года после открытия из 65 торговых помещений работают всего 20. А всё руководство неожиданно подало в отставку, сообщает 21 февраля Yle.

По данным самого аутлета, россияне, на которых в большей степени и был рассчитан центр, составляют лишь 12% покупателей. При этом на них приходится четверть всех продаж.

Владельцам Zsar так и не удалось привлечь необходимого количества брендов. Внутренние перестановки тоже говорят о нестабильности. Исполнительный директор и директор по маркетингу аутлет-деревни покинули свои посты. Как утверждает издание, причина кроется в недоверии между владельцами и руководством. За последний год в компании сменились три исполнительных директора, все ушли по собственному желанию.

Пока же большую часть покупателей составляют финны, которые не особо интересуются премиальными брендами, поэтому, возможно, вскоре в аутлет-деревне появятся магазины более дешёвых марок. Между тем Петтери Терхо, советник главного владельца аутлет-центра, компании Ajanta Oy, утверждает, что число российских клиентов, которые предпочитаюют люксовые вещи, увеличивается. Однако не отрицает, что большинство россиян всё же интересует недорогая продукция. В прошлом году Zsar Outlet Village посетили полмиллиона клиентов.

Размер инвестиций первого этапа строительства аутлет-деревни (12 тыс. кв. м из 20 тыс. кв. м) составил 35 млн евро, ещё 15 млн, по оценкам владельцев, – вклад арендаторов. Аутлет Zsar, по информации представителей аутлет-деревни, принадлежит в основном финским частным инвесторам и семейным компаниям.



