Служба внешней разведки РФ увидела руку Америки в шпионских скандалах в Болгарии и высылке российских дипломатов

Пресс-бюро СНВ России констатировало, что спецслужбы США развернули на Балканах «масштабную кампанию по компрометации» России.

«По полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуются агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США», – цитирует 21 февраля заявление ведомства РИА Новости.

По оценке российской внешней разведки, эпицентром кампании стала именно Болгария, которую в последнее время сотрясают «шпионские скандалы» с «необоснованными выдворениями российских дипломатов».

Напомним, что отношения Софии и Москвы обострились в конце прошлого года. В октябре прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже, после чего власти республики решили выслать его из страны. Персонами нон грата были признаны дипломат и сотрудник российского торгпредства. На этом фоне МИД Болгарии не стал выдавать визу военному атташе в посольстве РФ. Россия ответила зеркально. Кроме того, уже в 2020-м балканская страна объявила в международный розыск трех россиян из-за попытки отравления «неопознанным веществом».



