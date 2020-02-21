Источник проблем. Станет ли редевелопмент батареей для долгов стратегического завода

Девелопер Елена Смотрова протянула руку помощи терпящему бедствие петербургскому поставщику обороной и космической продукции НИАИ «Источник». На этот раз дело не в 25 тысячах м2 недвижимости на Петроградке, объясняет Смотрова.

скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Ранее партнеры по Tellus Group превратили в бизнес-центр принадлежащие основному акционеру «Источника» производственные корпуса на Чкаловском проспекте. Теперь фронтмен девелоперской компании Елена Смотрова предлагает рассматривать выкуп долгов предприятия на 800 млн рублей как поддержку отечественной промышленности. Появившимися у нее правами кредитора она обещает не злоупотреблять. Правда, на днях в деле появилась интрига в виде «третьего неизвестного».

АО «НИАИ «Источник»» – относительно небольшое предприятие. По последней отчетности выручка — 843 млн рублей, непокрытый убыток — 581 млн рублей. В предыдущие годы институт был прибыльным, а максимальная выручка была зафиксирована в 2014 году — 1,49 млрд рублей. История «Источника» имеет интересные для знатоков Петербурга страницы, в которых находится место убийству гендиректора, а также имена Юрия Шутова и Вячеслава Шевченко. Сейчас предприятие контролируется Марией Яковлевой, наследницей предыдущего владельца. Ей принадлежит 86% акций.

Институт пребывает в процедуре наблюдения. Сумма требований кредиторов НИАИ «Источник» на момент подачи заявления зафиксирована судом на уровне 1,4 млрд рублей, активов у него — всего на миллиард. По ходу банкротного процесса пришлось поменять управляющего, к делу от имени государства был привлечен «Роскосмос», а по вопросу финансового оздоровления предприятия проводилось правительственное совещание. А все потому, что «Источник» включен в перечень стратегических предприятий: он производит батареи как для старых советских военных раций, так и элементы питания для Международной космической станции.

Сделка по переходу прав требования Сбербанка, основного кредитора завода, к владельцам Tellus Group была окончательно зафиксирована в начале января. Тогда в Росреестре появилась запись о том, что недвижимость завода — около гектара земли и 25 тыс. м2 пяти-восьми этажных корпусов института — теперь обременена обязательствами не перед Сбербанком, а перед ООО «Ферма». Однако пока Арбитражный суд не закрепил процессуальное правопреемство «Фермы» в банкротном деле.





Это юрлицо зарегистрировано в 2016 году. Первый адрес регистрации — 24-я линия В.О. совпадает с пропиской НИИ высоковольтного аппаратостроения, который также стал объектом пристального и в чем-то разрушительного внимания девелоперов. Тогда компания лишь наполовину принадлежала Елене Смотровой и ее партнеру по Tellus Group Николаю Неповинных. Еще 50% было у заметного девелопера Максима Бондарева, который в партнерстве с членом совета директоров группы ЛСР Игорем Левитом, собственно и осваивал пространства НИИ высоковольтного аппаратостроения.

«Ферма» деятельно принимала участие в жизни «Источника» уже давно, рассказывают «Фонтанке» хорошо знакомые с ее недавней историей источники. И этому есть документальное подтверждение: с 2017 года в залоге у фирмы находится оборудование «Источника»: прессы, гильотины и станки. В 2019 году к ним добавилась готовая продукция института — аккумуляторные батареи, а также сырье и комплектующие для их производства.

Судя по документам, речь идет о некоем договоре, датированном еще 2015 годом. Каков размер обязательств «Источника» перед «Фермой» – в публичном пространстве данных нет. Однако очевидно, что крупнейший долг у института был перед Сбербанком.

История сохранила сообщение о совершении в 2012 году крупной сделки — получение кредитной линии от Сбербанка на 860 млн рублей под личное поручительство Марии Яковлевой. Источники «Фонтанки» говорят, что кредитов могло быть несколько, и общая сумма полученных в тот год кредитов, судя по бухгалтерской отчетности, составила 1,5 млрд рублей.

В это же время компания Марии Яковлевой купила недвижимость и акции завода «Измеритель». Его корпуса были в 250 метрах от «Источника» – через речку Карповку. Как рассказывают «Фонтанке» хорошо знакомые с вопросом петербуржцы, он к тому времени сильно ужался, и из 21 тыс. м2 своих площадей на Чкаловском проспекте, 50 занимал лишь около 6 тысяч. Остальное сдавалось в аренду.

Качество этой коммерческой недвижимости, похоже, было крайне низким, а заполняемость — тоже не на самом высоком уровне, так что особых доходов эта сделка владельцу «Источника» Марии Яковлевой не приносила. Процентные платежи по кредиту перекрывали прибыль от аренды. В результате накопился долг перед банком. И чтобы его погасить, недвижимость на Чкаловском проспекте, видимо, пришлось продать.

Правда, ситуация на рынке недвижимости к тому времени сильно изменилась, и сумма, вырученная от продажи корпусов и земли на Чкаловском проспекте могла оказаться значительно меньше, чем размер взятого кредита. Погасить его, судя по сегодняшним претензиям Сбербанка, удалось лишь частично. С учетом пеней, на «Источнике» и Марии Яковлевой как поручителе остались «висеть» те самые 835 млн рублей. Не дождавшись расплаты, Сбербанк в ноябре 2019 года продал долг, и покупателем (за сколько именно, Елена Смотрова не говорит) стала как раз «Ферма».





Из числа учредителей «Фермы» Максим Бондарев вышел еще в 2018 году, и выкуп этой фирмой долга «Источника» перед Сбербанком проходил уже без него. На момент сделки доли в компании поровну принадлежали Елене Смотровой и Николаю Неповинных. А в январе 2020 года ООО довольно символично сменило адрес с Васильевского острова на Чкаловский, 50.

«Стратегическому предприятию надо было помочь, и мы по просьбе акционера действительно купили эту задолженность. Но мы проценты не начисляем. Надеемся, что компания будет развиваться и в дальнейшем мы сможем как-то капитализировать свои вложения. Но не более того», – заверила «Фонтанку» Елена Смотрова.

Она и сама известный в городе девелопер, умеющий вдохнуть новую жизнь в терпящие бедствие промышленные предприятия. А ее родной брат Андрей Фоменко — владелец крупнейшей в городе сети бизнес-центров «Сенатор». Так что вопрос о будущем «Источника» с его 25 тысячами квадратных метров на Петроградской стороне, каким его видит новый кредитор, на языке у корреспондента крутился.

«Предприятие работает и, я надеюсь, и дальше будет работать. Стратегию компании должен определять совет директоров и акционеры. Мы готовы только поддержать с той точки зрения, чтобы компания дальше успешно развивалась, – объясняет Елена Смотрова. – Сейчас они пишут план финансового оздоровления. Суд отложил отчет на 26 мая. Мы ждем его и тот план, который сейчас доработает компания вместе с управляющим».

«Недвижимость «Источника» дает какое-то обеспечение по его долгам, но это предприятие, которое выпускает стратегическую продукцию для страны. Как, вы себе представляете, можно думать о девелоперском проекте, когда там производство, которое очень необходимо, и его можно успешно развивать», – отвергла Смотрова предположение о появлении на месте института нового бизнес-центра.

Но вообще-то часть помещений «Источника» и так уже сдается в аренду. От «режимных» помещений отделен восьмиэтажный корпус (примерно 2 тыс. м2), который по факту, практическим весь заполнен арендаторами. «Яндекс» знает, кроме «Источника», как минимум 16 компаний, которые работают по адресу Даля, 10. В СПАРКе упомянуты 48 фирм, в разное время указывавшие этот адрес при регистрации. Так что совсем открещиваться от арендного бизнеса «Источника» новым кредиторам не с руки.

Еще одна интрига добавилась в историю «Источника» на прошлой неделе. С 12 февраля крупнейшим дольщиком ООО «Ферма», а значит, и кредитором стратегического института стал Ярослав Ивашкин. Теперь у него 49% долей, у Смотровой и Неповинных — по 25,5, то есть, все-таки контроль.

Широкой публике о Ивашкине известно немногое: ему принадлежит юрлицо закрытого уже ресторана «Шелк» на Малой Конюшенной. Семейный бизнес – охранная фирма «Дивикей». Еще есть небольшая компания в Подмосковье, которая занимается оптовой торговлей пластмассовыми изделиями. Предыдущие интересы предпринимателя к девелопменту и стратегическим предприятиям по СПАРК не просматриваются.

«Ярослава мы давно знаем, и давно с ним работаем по многим проектам. Это хороший адвокат», – такую единственную характеристику дала новому партнеру Елена Смотрова.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»