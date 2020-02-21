Любителей петербургских «Лад» накрыли в гатчинском автосервисе с номерами и ключами. Нашли и машину сопровождения

В автосервисе в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники полиции нашли автомобили, угнанные в Петербурге в феврале этого года. Там же обнаружили стопку номеров и ключи от машин.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проводя оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска обнаружили на территории автосервиса в поселке Пудомяги два похищенных автомобиля. LADA Granta была угнана 18 февраля во Фрунзенском районе Петербурга, а LADA Priora – 8 февраля в Невском. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

При осмотре в автосервисе также изъяли 6 пластин госномеров, документы и ключи от автомобилей. По подозрению в угонах на территории автосервиса задержали двоих мужчин 59 и 35 лет. Оба – граждане одного из закавказских государств, официально не работают. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство.

Помимо этого выяснилось, что, совершая преступление, мужчины передвигались на автомобиле Renault Megane. Машину обнаружили и изъяли.





У полиции есть основания полагать, что мужчины могут быть причастны к серии угонов автомобилей в регионе. Сейчас устанавливаются все эпизоды их деятельности, а также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.