«Смешарики» поглотили «Фиксиков». Петербургская группа компаний «Рики» приобрела контрольный пакет акций студии «Аэроплан»

Создатель «Смешариков» – группа компаний «Рики» приобрела контрольный пакет акций анимационной студии «Аэроплан», правообладателя бренда «Фиксики», и теперь консолидирует 100% ее акций. Об этом 21 февраля сообщили в ГК «Рики».

Генеральным продюсером объединенной компании станет Илья Попов, который занимает аналогичную должность в «Рики». Основатель и бывший владелец контрольного пакета акций «Аэроплана» Георгий Васильев продолжит сотрудничество со студией в качестве креативного продюсера крупных анимационных проектов.

«Уступая контрольный пакет в ГК «Аэроплан», я надеюсь, что продюсерский центр «Рики» сможет придать новый импульс развитию моих любимых «Фиксиков», которым я отдал больше 10 лет своей жизни», – приводят слова Васильева в пресс-службе группы компаний.

По словам главы управляющего комитета «Рики» Марка Завадского, происходит объединение «двух уникальных продюсерских и бизнес-команд – в Санкт-Петербурге и в Москве». В сообщении отмечается, что сделка позволит группе компаний усилить присутствие на федеральном уровне, а также укрепить статус анимационного лидера в России и за рубежом.



