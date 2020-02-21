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Общество
21.02.2020 16:11
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«Сильные женщины». Певица Валерия готова создать свою партию и пойти в Госдуму

Сергей Шнуров открыл ящик Пандоры. Вслед за ним в Госдуму решил отправить жену Иосиф Пригожин. Об этом продюсер певицы Валерии рассказал «Фонтанке».

«Сильные женщины». Певица Валерия готова создать свою партию и пойти в Госдуму

Певица Валерия (слева) и продюсер Иосиф Пригожин (справа) / автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

В попытке узнать мнение «коллег Шнурова по цеху» о том, что теряет артист, меняя сцену на трибуну, «Фонтанка» случайно нашла ещё один новый творческий «политический проект». Продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин попросил нас зафиксировать в сознании россиян новый бренд – политическую партию «Сильные женщины». Это та сила, которая, как минимум, способна подарить России нового женщину-депутата Госдумы. А может быть, даже нового президента. И если с первой планкой Пригожин уже определился, то про вторую пока осторожничает.

– Иосиф Игоревич, что теряет артист, когда идёт в политику? Вчера туда пошёл Сергей Шнуров.

– Во-первых, он теряет аудиторию. Доверие к представителям власти значительно ниже, чем к деятелям культуры и спорта. Их достижения же очевидны. Но артист в политике скорее теряет, чем приобретает. С другой стороны, когда человек подходит к определённому рубежу, а Сергею Шнурову уже 46, не все готовы продолжать петь и выступать. Жириновский уже взрослый – 73 года. Нужны новые лица. Серёжа Шнуров, учитывая его экстравагантность, слог, – это новый формат Жириновского в Госдуме. Шнуров – новый Жириновский. Не глупый, толковый, способный, постоянно на хайпе. В Госдуме нужны яркие лица. Но есть несколько вопросов. Мы же за культуру? А значит, мы должны народ и молодёжь выводить на какой-то другой культурный уровень. Я не ханжа. Поверьте мне. Я мат знаю не хуже, чем Серёжа и многие другие. Но я точно понимаю, где его можно использовать, а где нет. Для меня эти вещи со сцены всегда были такими режущими… Наше эмоционально незрелое общество – это, в том числе, результат прослушивания его песен. Когда девушка кричит: «Вези меня, мразь», мы видим эту эмоциональную незрелость. Вот к чему это приводит.

– Так депутат Шнуров, наверное, сможет скорректировать эти воздействия своего творчества на молодёжь, будучи в Думе?


– Может быть. Он очень умный парень. Я к нему очень хорошо отношусь. Он бизнесмен, коммерсант. Он фантастически умеет правильно моделировать ситуацию. Его партия может носить характер влиятельной. Но и мы подумываем сегодня создать партию.

– Вы с Валерией?

– Да. Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию «Сильные женщины».

– Это вы пока рассуждаете или уже готовы нас удивить в 2021 году?

– Мы думаем удивить вас этим к 2021 году. Сразу фиксируем копирайт на название партии!

– Чьи права будете отстаивать?

– Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Обратите внимание: буквально на днях прошёл форум, который возглавила Иванка Трамп. На мой взгляд, это правильная история, которая нужна. У нас же женщина пока – третье лицо государства. Валентина Ивановна Матвиенко. А в Америке уже был и чёрный президент, и бизнесмен Трамп. Женщин не было. Не исключаю, что Иванка Трамп может пойти на выборы президента США через какое-то время.


– Иванка Трамп – это радость американского избирателя. Но нам теперь интересно понять про нас самих, про российский электорат. Вы с Валерией хотите в Госдуме поддержать Оксану Пушкину? Она там одна в своей борьбе за права женщин не справляется.

– Да. Вы попали в десятку.

– Тяжело Пушкиной там одной. Её закон о домашнем насилии буксует.

– Мы знаем. Именно поэтому мы подходим к такому выводу. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс.

– Чтобы попасть в Госдуму РФ, прежде нужна поддержка всё тех же профильных мужчин. Вы уже с кураторами во власти переговорили о возможности участия Валерии в политике?

– Если смотреть практику, то любая непредсказуемость приводит к таким результатам, как Зеленский в Украине. Но ни с какими кураторами мы ничего подобного пока не обсуждали. Но такие мысли у нас есть.

– Так пусть у вас получится! Нашей власти не хватает умных женщин.

– Валерия там бы уже вчера оказалась. Но поскольку у неё ещё творческий потенциал не исчерпан, она достаточно плотно занимается музыкой. Любит петь и выступать. Мы прилетели сейчас в Петербург. Самолёт, на котором летели, носит имя Иосифа Кобзона. Он – учитель Валерии.

– Очень символично. Он же был многолетним депутатом Госдумы.

– И почему нам не пойти по стопам великого учителя? Он в Госдуме возглавлял комитет по культуре. И если его студентка окажется человеком, который сможет продвигать там культуру, в споре с такими мнениями, которые есть у Сергея Шнурова, это то что нужно! Это, во-первых, зрелищно, а во вторых – полезно. (Смеётся.)

– Но вы сами сказали, что артист многое теряет, когда уходит в политику.

– Потеря будет только в одном: если человек идёт в политику, ему сложно потом оставаться на сцене. Сложно потом параллельно выступать. Многим людям кажется, что люди идут во власть исключительно ради денег. Но тот же Иосиф Давыдович во власть шёл не ради денег. Он был сумасшедше успешным предпринимателем. Он заработал не в политике, а именно, обладая определённым талантом и знаниями, в предпринимательской деятельности. В политику он пришёл, чтобы быть полезным для общества. И, кстати, я не исключаю, что тот же Серёжа Шнуров, как и Валерия, могут принести в Думе большую пользу и для общества, и для государства. Я уверен, что и Шнуров, и Валерия пойдут туда не ради денег. Деньги они смогли уже заработать. Когда голодранцы идут туда – другой вопрос. Но когда во власть идут люди с пониманием человека, объездив все страны, города, государства, побывав везде, понимая всю обстановку, это другой расклад.

– Сергей Шнуров вчера, зачем-то потёр все свои старые ехидные записи про власть и общественно-политические события. Это ошибка?

– Мы всегда ищем ответы на вопросы о смыслах. Либо это у него наступило осознание того, что, пойдя в политику, он не может это оставить. Либо это лицемерие. Другого тут быть не может. Но я его в этом обвинить не могу. Если вы помните, был наезд на министра культуры новую, у которой тоже были интересные майки… Но человек так устроен, что происходит его трансформация в связи с его возрастными изменениями, с изменением его положения. Появление Валерии в моей жизни полностью изменило меня самого. Изменило мою личность.

– То есть вы бы желали для всех россиян таких же перемен с личностью, вызванных Валерией?

– Однозначно! Ведь она изменила меня в положительную сторону! Я был совсем другим парнем до неё. Валерия действительно способна влиять! Она не специально это делает. Но она демонстрирует здоровый образ жизни, пропагандируя спорт, чистоту русского языка. Ни разу за все эти годы вместе, ни на улице, ни дома, нигде, я не слышал от неё матерных слов. Наверняка она их слышит, знает. Но нигде не использует!

– То есть депутату Сергею Владимировичу Шнурову в Думе будет не так просто, если рядом окажется депутат Алла Юрьевна Перфилова (настоящее имя Валерии. – Прим. ред.)?

– Конечно! Думаю, что наступила пора. Надо готовиться. Думаю, что однозначно в Думе должна быть половина женская. Это правильное равновесие. Именно женщину бог наградил способностью вынашивать ребёнка. Женщина меняется, когда она носит ребёнка в утробе. И если брать нашу еврейскую национальность, то у нас ведь матриархат. Уважение к матери особенное. Мать – культ. Если сильные женщины окажутся в Госдуме в следующем созыве, это исключительно в плюс для государства, нежели в минус.

Я считаю, что это правильная история. Валерия – правильное сочетание красоты и ума. Эталон русской женщины. Считайте это официальным заявлением от её продюсера, менеджера и пресс-секретаря! Заметьте, именно мы вам сегодня в Петербург привезли солнце.

– И похоже, что не одно. Так и в президенты после Госдумы можно будет Валерии пойти?

– Ну не вопрос! А Шнурову желаю удачи. Он очень талантливый парень.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

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