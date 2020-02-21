«Вечер в хату». Анонимы заговорили с судами на тюремном жаргоне и снова спровоцировали эвакуацию

Приморский, Василеостровский, Октябрьский, Петродвоцовый, Красногвардейский и Дзержинский районные суды днём 21 февраля ушли гулять после писем с угрозами минирования. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В этот раз анонимы в названии e-mail поприветствовали адресатов по-арестантски, словами «вечер в хату». Вместе со зданиями судебной системы «заминировали» детские сады и «Газпром Арену». Видимо, злоумышленники начали подготовку к чемпионату Европы по футболу. Ранее они пригрозили донимать правоохранителей угрозами летом 2020 года, в разгар туристического сезона и спортивного праздника, если им не выплатят якобы украденные Константином Малофеевым биткоины.

Накануне в Петербурге из-за анонимок было эвакуировано свыше 10 тысяч человек.



