Вице-премьер Хуснуллин не доехал до «Горного института», но доберется до «Тучкова буяна». Ранее он просил у петербуржцев карту must see мест
Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Петербург 20 февраля посетит площадку строительства парка «Тучков буян». Раньше его ждали в строящемся метро.
По информации «Фонтанки», после проведения рабочих совещаний в Смольном вице-премьер отправился в направлении проспекта Добролюбова, где на месте не состоявшегося Судебного квартала появится парк «Тучков буян». При этом ранее в программе чиновника значилось посещение строящейся станции метро «Горный институт»; однако, по последней информации, этот пункт отменен.
Марат Хуснуллин посещает Петербург с рабочим визитом. Ранее он обратился через Twitter к горожанам с просьбой подсказать ему болевые точки города, на которые следует обратить внимание. Что ему присоветовали — читайте в материале «Фонтанки». Пока что обращением в соцсетях открытость чиновника исчерпана; сегодняшние рабочие мероприятия проходят в закрытом для прессы режиме.
Справка:
17 февраля участникам международного конкурса на разработку архитектурно-ландшафтной концепции «Тучкова буяна» в Петербурге показали площадку будущего парка. Территорию осмотрели представители восьми бюро. Это шесть опытных конкурсантов: петербургская «Студия 44», JV VOGT в консорциуме с HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, и «молодые профессионалы» – «Хвоя» и Praxys paysage & territoire.
О том, что вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова появится парк, стало известно в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина. Комплекс зданий Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную.