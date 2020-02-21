Вице-премьер Хуснуллин не доехал до «Горного института», но доберется до «Тучкова буяна». Ранее он просил у петербуржцев карту must see мест

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Петербург 20 февраля посетит площадку строительства парка «Тучков буян». Раньше его ждали в строящемся метро.

По информации «Фонтанки», после проведения рабочих совещаний в Смольном вице-премьер отправился в направлении проспекта Добролюбова, где на месте не состоявшегося Судебного квартала появится парк «Тучков буян». При этом ранее в программе чиновника значилось посещение строящейся станции метро «Горный институт»; однако, по последней информации, этот пункт отменен.

Марат Хуснуллин посещает Петербург с рабочим визитом. Ранее он обратился через Twitter к горожанам с просьбой подсказать ему болевые точки города, на которые следует обратить внимание. Что ему присоветовали — читайте в материале «Фонтанки». Пока что обращением в соцсетях открытость чиновника исчерпана; сегодняшние рабочие мероприятия проходят в закрытом для прессы режиме.







