Турецкий президент назвал происходящее в сирийском Идлибе войной. Он хочет посоветоваться с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе на северо-западе Сирии напоминает боевые действия. При этом он заверил, что Турция не уйдет из региона.

«У меня состоится телефонный звонок с Путиным около 18:00. Мы рассмотрим все происходящее в Идлибе», – цитирует 21 февраля заявление турецкого президента агентство Anadolu.

По его словам, ситуация в регионе накалилась и напоминает боевые действия. В качестве примера он привел то, что недавно были нейтрализованы 150 военных режима Башара Асада. Эрдоган пообещал, что Турция сохранит свое присутствие в Идлибе.

Ответом на осложнение ситуации может стать «четырехсторонний саммит» в Стамбуле, которые предложили провести лидеры Франции и Германии.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РБК констатировал, что «ситуация в Идлибе очень тревожная, вызывает обеспокоенность».