Пловца из реки в центре Петербурга вытащили сотрудники Росгвардии. «Фонтанка» показывает видео спасательной операции

Барахтающегося в Фонтанке человека заметил проезжавший мимо наряд Росгвардии.

Как рассказал 21 февраля «Фонтанке» сотрудник подразделения вневедомственной охраны старший прапорщик полиции Алексей Хотин, упавшего в воду мужчину вытащили на берег с помощью троса. На вид пловцу около 30 лет. Как стало известно "Фонтанке", прыжку в воду предшествовала ссора мужчины с семьей. Спасательную операцию зафиксировали на видео.





После спасения горожанина передали медикам для осмотра. Прохожий упал в воду у 133-го дома на набережной Фонтанки около 14.00.

Меньше недели назад 29-летний сотрудник патрульно-постового полка, лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, спрыгнул на лед канала Грибоедова, чтобы спасти упавшего на лед мужчину. Вот как сам спаситель это описал в интервью «Фонтанке».