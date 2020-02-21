Певица Валерия создаст партию и пойдёт в Госдуму, рассказал «Фонтанке» её муж Иосиф Пригожин

Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, готова пойти в политику вслед за Сергеем Шнуровым. Об этом в пятницу, 21 февраля, «Фонтанке» сообщил её муж и продюсер Иосиф Пригожин.

«Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию «Сильные женщины». Думаем удивить вас этим к 2021 году (выборы в Госдуму должны пройти в 2021 году. – Прим. ред.). Здесь вопрос идёт о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», – сказал супруг певицы.

Он уточнил, что в Думе Валерия будет союзницей депутата Оксаны Пушкиной, которая пытается добиться принятия закона о домашнем насилии. Заявление было сделано в Петербурге, куда семья прилетела на самолёте «Иосиф Кобзон».





«И почему нам не пойти по стопам великого учителя? Он (Кобзон. – Прим. ред.) в Госдуме возглавлял комитет по культуре. И если его студентка окажется человеком, который сможет продвигать там культуру в споре с такими мнениями, которые есть у Сергея Шнурова, это то, что нужно! Это, во-первых, зрелищно, а во-вторых – полезно», – добавил Пригожин.

Продюсер отметил, что «ни с какими кураторами ничего подобного пока не обсуждали». «Но такие мысли у нас есть», – сказал супруг Валерии.

Ранее о готовности пойти в Госдуму в 2021 году заявили создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров, художник Вася Ложкин, писатель Захар Прилепин и музыкант Сергей Шнуров.

Интервью с Иосифом Пригожиным читайте на «Фонтанке».