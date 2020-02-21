Участие казаков в Параде Победы обойдется регионам в 20 млн рублей

Роту из 99 казаков Всевеликого войска Донского отправят на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их участие обойдется властям Ростовской и Волгоградской областей в 20 млн рублей. Несколько минут шествия по Красной площади каждого члена Войска будут стоить около 120 тысяч рублей, подсчитали «Открытые медиа».

Совет при президенте РФ по делам казачества обратился с просьбой обеспечить их участие к губернаторам четырех регионов – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и республики Калмыкия. Из них откликнулись только первые два субъекта.

Волгоградская область отправит на юбилейный парад 28 казаков, 25 из которых 9 мая должны будут пройти в строю, а трое – содержаться в запасе. По итогам аукциона их явку обеспечит всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» за 2,9 млн рублей. В расчете на количество казаков, которые точно будут маршировать, получается, что каждый из них обойдется региону в 119 тыс. рублей.

Ростовская область выделит из своего бюджета около 17 млн рублей, чтобы в юбилейном параде приняла участие казачья рота из 74 человек. На каждого из них придется около 230 тыс. рублей.



