Ligovsky City вошел в ТОП-3 самых продаваемых жилых комплексов Санкт-Петербурга

Glorax Development

Портал Urbanus.ru опубликовал рейтинг самых востребованных жилых комплексов 2019 года, основываясь на данных Росреестра о договорах участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами.

В тройку лидеров по продажам в сегменте «бизнес» в Санкт-Петербурге вошел проект Ligovsky City, который компания Glorax Development возводит в районе Лиговского проспекта. Эксперты подсчитали, что 63% сделок в проекте в прошлом году совершено с привлечением ипотеки. В жилых комплексах Ligovsky City действует более 20 ипотечных программ от банков–партнеров. Благодаря этому приобрести жилье на комфортных условиях может каждый, кто хочет улучшить качество жизни и выбрать недвижимость в историческом центре города.

Масштабный проект редевелопмента Ligovsky City неоднократно был отмечен профессиональными премиями как один из лучших проектов, предусматривающих создание комфортной городской среды. Небольшая этажность домов, панорамные окна, авторская архитектура и дизайн внутренних пространств, концепция благоустройства, которая включает не только закрытый внутренний двор, но и создание городского сквера рядом с жилым комплексом, несколько станций метро в пешей доступности, удобный выезд на основные транспортные артерии города, разветвленная сеть наземного общественного транспорта и близость культурного и делового центра города сделали Ligovsky City одним из самых привлекательных проектов в Санкт-Петербурге в своем сегменте.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/