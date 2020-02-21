На Волхонском собрался «паровозик» из автобусов Росгвардии во главе с гражданской «Ладой»

Колонна автобусов Росгвардии попала в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 21 февраля. «Паровозик» собрал мужчина на «Ладе».

О ДТП сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, на Волхонском шоссе столкнулись гражданская LADA Largus и колонна из трех автобусов ПАЗ Росгвардии и сопровождающего УАЗ «Патриот» ВАИ.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии, колонна перевозила личный состав по текущим задачам. В ДТП никто не пострадал, у машин повреждения также не слишком серьезные – «страховой случай». Обстоятельства аварии и виновных установит ГИБДД.

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