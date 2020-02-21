Украина – це Средневековая Европа. Зеленский возмутился поведением сограждан из-за коронавируса

Украинский президент Владимир Зеленский осудил события в поселке Новые Санжары, жители которого агрессивно выступили против размещения эвакуированных из Китая украинцев.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», – цитирует 21 февраля заявление Владимира Зеленского ТАСС.

По его словам, нельзя назвать «человеческими поступками» реакцию, к которой привело сообщение о размещении эвакуируемых украинцев в Полтавской области. Президент выразил надежду, что карантин вскоре закончится, а все вернувшиеся из КНР смогут поехать домой.

Кроме того, Зеленский позвонил украинке, которая осталась в эпицентре коронавируса – городе Ухань. Анастасия Зинченко заявила, что не захотела уезжать на родину из-за собаки, которую не взяли на борт. Зеленский пообещал найти способ эвакуировать и ее.

Напомним, что накануне в Новых Санжарах жители вышли на массовый митинг против размещения в их поселке эвакуированных из Китая. Гостей встретили камнями и зажженными шинами. Украинские СМИ уточняют, что на выборах президента Владимир Зеленский получил большинство в Новых Санжарах.



