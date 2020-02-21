Отказ от госпитализации не помог. Девочек двух и четырех лет принудительно отправили в карантин по коронавирусу

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар больницы №40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирус. Аналогичное решение принято и по её двухлетней сестре, пишет 66.ru.

Как сообщает 21 февраля E1.RU, в стационар детей отправили до 26 февраля включительно. Постановления суда должны исполнить немедленно.

При этом мать отказывалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочери и писала отказ от госпитализации.

Напомним, что в Петербурге прошли два подобных суда. Двух 32-летних женщин было решено незамедлительно вернуть в изолированные боксы, из которых они сбежали. А всего из инфекционных боксов в Петербурге сбежали четыре человека.



