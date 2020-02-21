Компенсация по болезни. Туроператоры попросили у Мишустина 600 млн рублей на возмещение убытков от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой возместить прямые убытки, понесенные в связи с эпидемией COVID-19 в Китае.

Как говорится на сайте организации, на требование компенсаций турбизнес вдохновили действия авиаперевозчиков, которые ранее попросили возместить им потери от закрытия полетов в размере 1,6 млрд рублей.

«Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», — отмечается в письме АТОР.







Ранее АТОР сообщила, что, если границы для китайских туристов останутся закрытыми до конца марта, турбизнес России недополучит 2,8 млрд рублей, а если до конца летнего сезона — то и все 31,2 млрд рублей. Но в организации пока требуют возмещения только прямых убытков — так, к моменту закрытия продажи путевок они уже оплатили услуги авиакомпаний, гостиниц и принимающих компаний в Китае. Эти потери оцениваются в 450 млн рублей. Еще 150 млн рублей потеряли операторы, принимающие китайских туристов и успевшие до закрытия для тех въезда в Россию оплатить программы на зиму, весну и даже лето этого года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда граждан КНР в Россию 18 февраля. С 20 февраля они не смогут пересекать границу с Россией в туристических, рабочих, учебных и личных целях.



