Летальная пауза. Неспешное расследование убийства журналиста привело ко второй жертве

За три месяца до гибели петербурженки Яны Бляховой Следственный комитет получил исчерпывающее досье на «особо опасного» добровольца Новороссии Романа Ковыню. Отложенный на неопределенное время розыск мужчины привел к его знакомству с Яной.

Денис Емельянов и Яна Бляхова убиты предположительно одним человеком

Обезображенное тело журналиста-фрилансера Дениса Емельянова нашли в съемной квартире Донецка в декабре 2017 года. На убийство журналиста выехала бригада Следственного комитета РФ и получила от донецких коллег информацию о главном подозреваемом. Вернувшись в Москву, следователи отложили дело в дальний ящик. Вскоре этого подозреваемого задержали за второе убийство.

С начала украинского конфликта Емельянов регулярно ездил в ДНР и ЛНР. Как рассказал «Фонтанке» его товарищ из числа добровольцев Юрий Русанов, журналист в конце 2017-го расследовал преступления по «отжатию бизнеса на территории ДНР».

«Мы познакомились с ним в апреле 2015-го, – вспоминает Русанов. – Денис подарил нашим ребятам в ЛНР свою машину для эвакуации раненых».

По словам добровольца, гибель Емельянова прошла почти незаметно.





«Мне знакомый написал в начале 2018 года, что Дениса застрелили. Ничего больше об обстоятельствах не знаю».

Как выяснила «Фонтанка», фрилансер снимал квартиру на улице Челюскинцев в Донецке. В двадцатых числах декабря к Емельянову в гости пришли бойцы республиканской гвардии ДНР Роман Ковыня и Игорь Абдулвалиев. Причины и обстоятельства визита доподлинно неизвестны. Тело Емельянова с явными признаками насильственной смерти нашли 12 января 2018 года.

«В следствии считают, что Ковыня избил Емельянова и разбил ему голову молотком. Рассматривалась версия убийства из огнестрельного оружия, но гильзы в квартире и пули в голове не нашли», – рассказал «Фонтанке» близкий к расследованию собеседник.

После убийства Ковыня сбежал из ДНР. Ему заочно предъявили обвинение по донецким законам и объявили в розыск. Абдулвалиева задержали и арестовали. Он признал соучастие в убийстве, но впоследствии отказался от показаний и был обвинен только в краже.

Через три месяца, в марте 2018 года, на убийство российского гражданина в ДНР обратил внимание Следственный комитет. Старший следователь по особо важным делам Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Тимофей Грачев возбудил уголовное дело.

По данным «Фонтанки», в июне 2018-го он с группой следователей, криминалистов и сотрудников МВД выехал в Донецк. Местная прокуратура передала СКР копии всех материалов дела о гибели Емельянова, в том числе показания Абдулвалиева о причастности Ковыни и его, Ковыни, личное дело из гвардии ДНР. На него как вероятного исполнителя также указывали донецкие правоохранители, которых Грачев допросил в качестве свидетелей. В Москву следователи вернулись через несколько дней.





Пора летних отпусков отложила расследование убийства Емельянова на неопределенный срок. Ковыню действительно не объявляли в розыск, подтвердили информацию «Фонтанки» собеседники.

«Это позволило ему и жить на воле, регистрируясь под своими данными, и учреждать компании», – говорят они.

Следы Ковыни отыскались в Петербурге трагичным образом. В сентябре 2018 года в квартире на Двинской улице нашли тело молодой петербурженки Яны Бляховой. Ее забили молотком. Через два дня задержали Ковыню, с которым у женщины был роман. Уголовное дело об убийстве Бляховой передали в суд летом 2019 года. В конце января 2020-го «Фонтанка» описала его историю. Говорят, следователи СКР о поимке Ковыни узнали после того, как им по мессенджеру отправили ссылку на статью.

Следователь Тимофей Грачев на вопросы «Фонтанки» не ответил. Расследование дела журналиста Емельянова продлено до апреля 2020 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»