Слоны на Невском. Экс-глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев займется организацией морского и циркового фестивалей

Экс-глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев и президент фестиваля Harley Days Григорий Путинцев создали компанию ООО «ПМП Эвент», которая займется организацией событийного туризма в Петербурге. Информацию об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщил сам Мушкарев. Компания хочет провести в Петербурге Морской фестиваль и Фестиваль циркового искусства.

По словам Мушкарева, сейчас компания формирует календарь мероприятий на 2020–2021 годы, которые можно было бы провести в Петербурге с привлечением спонсоров. Раскрывать их названия Мушкарев не стал, отметив только, что это крупные петербургские корпорации, с которыми уже есть договоренности. Он также добавил, что планирует инвестировать и собственные средства.

Основной партнер Мушкарева — Григорий Путинцев, им обоим принадлежит по 45% компании «ПМП Эвент», которая была зарегистрирована в Петербурге 27 января. Оставшейся долей в 10% управляет генеральный директор фирмы Дмитрий Путинцев.

По мнению Мушкарева, городу не хватает масштабных мероприятий, которые были бы интересны петербуржцам и могли бы привлечь туристов. «Сейчас все мероприятия, которые делает город, — это только расходы городского бюджета, у нас нет таких мероприятий, которые бы привлекали спонсоров, в том числе, ну разве что «Классика на Дворцовой»», — считает Мушкарев. В мировой же практике для организации подобных событий привлекается до 80% спонсорских средств, добавляет он.





Мушкарев не стал раскрывать весь список праздников, которые собирается организовать его компания, но привел несколько примеров: «Когда я еще был председателем комитета по туризму, на Фестивале света в 2017 году на Дворцовой был миллион человек. Его сейчас город проводит, но тратит на это бешеные деньги. Наша компания планирует Морской фестиваль: есть замечательные аналоги в Скандинавии, когда более 5 тысяч яхтсменов собираются в одном месте в центре города, и это собирает огромное количество туристов и горожан. Мы хотим провести Фестиваль циркового искусства – когда я был в комитете, мы по старой петербургской традиции водили слонов по Невскому, это был сумасшедший успех».

Андрей Мушкарев возглавлял комитет по развитию туризма Петербурга с 2016 года, в 2018-м был отправлен в отставку. С 2017-го по 2018 год он также занимал должность председателя совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"», а до этого работал в круизном бизнесе.

Григорий Путинцев с 2015-го по 2017 год возглавлял Городской центр размещения рекламы, а также был советником Полтавченко по мотоспорту. В Смольном он, к примеру, предлагал подчинить организацию фестивалей и праздников одному учреждению, чтобы сэкономить средства для бюджета. Путинцев также является президентом мотофестиваля Harley Days.