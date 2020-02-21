Мэри Поппинс, до свиданья! Ветер ни завтра, ни до конца праздников не переменится, но принесет с порывами снег

Погода трех выходных шепчет только одно — налей себе чай и останься дома. МЧС — поддерживает.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 февраля, в ночь на субботу в Санкт-Петербурге ожидается небольшой мокрый снег. Утром будет небольшое затишье, а затем во второй половине дня начнется вторая серия – осадки в виде мокрого снега и дождя.

Снегодождь будет сопровождаться усилением юго-западного и южного ветра днем, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. А к концу дня ветер и вовсе станет шквальным, в прибрежных районах до 24 м/с.

На сайте УГМС можно увидеть, что не только 22 февраля петербуржцев ждет такая погода, но и 23-го, и 24-го. Отличаться праздничные дни будут только температурой воздуха. В субботу +1-+3. В воскресенье +3-+5. В понедельник +1-+3.







