«ВКонтакте» открыла второй офис в Петербурге. И тоже в знаковом здании

«ВКонтакте» открыла второй офис в Петербурге. Он расположился в бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73-79.

«Для одного из крупнейших проектов Рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растём – и в «Доме Зингера», символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание», – заявил СЕО «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Новый офис занимает пятый этаж бизнес-центра. В нем оборудованы 120 мест и 7 переговорных с названиями «ЦУП», «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити», которые придумывали сотрудники компании. В новом офисе будут работать сотрудники продуктовой и технической команд. Для передвижения между бизнес-центром и «Домом Зингера», в котором расположен первый штаб «ВКонтакте», компания закупит электросамокаты.





В будущем представительство «ВКонтакте» собирается занять и седьмой этаж здания, террасу и купол, а в большом атриуме со стеклянной крышей организовать площадку для внутренних мероприятий.

В январе 2020 года у «ВКонтакте» появилось представительство в Казахстане, в 2019-м — в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Также у компании есть штаб в Москве и выездной офис в Сочи. В штате сотрудников у компании более 800 человек.