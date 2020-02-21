«Метрострой» в ночь на субботу начнет перекладывать плитку на «Беговой», которая начала отваливаться сразу после открытия

В ночь на 22 февраля «Метрострой» приступит к восстановлению отделки на станции метро «Беговая». Обещает справиться за два с половиной месяца.

Как сообщили в компании 21 февраля, будут установлены новые стеновые панели общей площадью около тысячи квадратных метров. Техническое решение разработано самой компанией, а проект производства работ согласован с метрополитеном.

«Напомним, что первоначально панели крепились мокрым способом, – говорят в «Метрострое». – Реализация нового технического решения (с помощью подсистем. — Прим. ред.) позволит обеспечить более высокую степень ремонтопригодности отделки станции. Кроме того, появится возможность проведения необходимых гидроизоляционных работ без ущерба для внешнего вида станции».

Работы будут производиться круглосуточно поочередно в каждом вестибюле; при этом возможна временная установка защитных ограждений в пассажирских зонах и затруднение пассажиропотока.

Напомним, плитка на «Беговой» и «Новокрестовской» начала отваливаться вскоре после их открытия, а всего ГУП «Петербургский метрополитен» насчитало более тысячи дефектов на новых станциях зеленой линии. КРТИ настаивал, чтобы «Метрострой» исправил недочеты по гарантии. В начале 2019 года «Петербургский метрополитен» подал иск к дирекции транспортного строительства. Таким образом государственное предприятие пыталось заставить казенное учреждение «понудить» к более ускоренному режиму устранения замечаний. «Страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов», – объясняли в метро. Дирекция, в свою очередь, обменивалась исками с самим «Метростроем» по поводу невыполненных — или неоплаченных — работ на Невско-Василеостровской линии. В конце декабря предприятие возглавил бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин. Через месяц стало известно, что стороны готовы заключить мировое соглашение.



