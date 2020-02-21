В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика. Он почти не говорит, но откликается на имя Никита

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге рассказали, что в городе найден ребенок без присмотра взрослых. Кто его родители, пока неизвестно.

«В среду, 19 февраля, во Фрунзенском районе (Альпийский пер. д. 15, корп. 1) был найден 7-летний ребенок, оставшийся без надзора взрослых. Кто его родители и где они находятся, установить не удалось», – уточнили 21 февраля в аппарате петербургского детского омбудсмена.

Ситуацию усложняет то, что мальчик практически не разговаривает. Он откликается на имя Никита. Специалисты выяснили, что его маму могут звать Екатерина Александровна.

Сейчас маленький Никита находится в социозащитном учреждении.



