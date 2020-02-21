Водитель Hyundai с «двойным номером» повадился воровать бензин на одной и той же заправке на Южном шоссе

На заправке во Фрунзенском районе Петербурга задержали похитителя топлива. За дармовым бензином он приехал не в первый раз, и работники, узнав злоумышленника, успели вызвать помощь.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, накануне днем на заправку, расположенную на Южном шоссе, приехал автомобиль Hyundai ix35. Работники АЗС узнали машину, водитель которой 8 февраля похитил бензина на 7000 рублей: мужчина заправил автомобиль и скрылся, не заплатив.

Незаметно для автомобилиста персонал АЗС нажал кнопку тревожной сигнализации, и через три минуты на место прибыл наряд Росгвардии. В этот раз мужчина заправил «Хёндэ» на 6300 рублей, а также наполнил топливом несколько канистр, после чего попытался уехать, не заплатив. Но сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль и задержали злоумышленника на месте происшествия.

При проверке также выяснилось, что поверх заднего регистрационного номера, который числится за этим Hyundai, был установлен номерной госзнак от другой машины. Задержанного передали сотрудникам 12-го отдела полиции.



