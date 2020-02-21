У бюджета нет плохой погоды. Уборка улиц в бесснежном январе оказалась дороже, чем год назад

Дорожные предприятия по итогам января представили Смольному счет за уборку улиц больше, чем за прошлый суперснежный январь. Сравнение обстоятельств подсказывает: расходы заполняют весь предоставленный им объем.

январь 2020 / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Перед Новым годом Смольный по части содержания дорог решил размахнуться на рубль, а точнее, на несколько миллиардов рублей: купили почти 500 единиц новой техники, наняли людей, нарастили закупки реагентов, ну и главное — увеличили финансирование. В бюджете 2019 – 2021 годов на год было заложено 9,3 млрд рублей; в актуализированном документе — 11,6 млрд, из которых 9,6 млрд — на комплексную уборку улиц и вывоз снега. Зима не состоялась, но акты выполненных работ за январь лежат в открытом доступе, и, судя по всему, для подрядчика нет хорошей погоды.

Хроники прошлой зимы вспоминаются как фронтовые сводки, город был завален снегом, а эхо в виде чиновничьих отставок звучало еще полгода. Так что к новому сезону Смольный готовился напряженнее, чем Кокорин. В итоге впечатление от зимы-19/20 можно охарактеризовать сюжетом стихотворения «В ожидании варваров». Там, напомним, жители греческого полиса всю дорогу ждут нашествия вражеских полчищ и заранее примиряются со своей судьбой, а в конце совершенно растеряны из-за того, что «варвары не прибыли». Природа сыграла на контрасте, и после прошлогодних рекордных снегопадов зима бьет новые рекорды — по плюсовой температуре.

11,6 млрд утвердили в бюджете на 2020-й слишком поздно, ждать было уже нельзя, так что комблаг в этом году заключил контракты с предприятиями на полгода. Дело о «снежном картеле» потрепало комитет, но в итоге компании все те же, разве что районы в этот раз разыграли по отдельности, а не блоками. Крупнейший подрядчик, как всегда, «ГУДП «Центр» (на который, кстати, и закупали 471 машину).

Для примера возьмем Центральный район в 2020-м. Стоимость контракта на полгода с НДС — 456 млн рублей: 381 млн — комплексная уборка, 27 млн – вывоз снега и 48 млн – поддержание надлежащего технического состояния дорог. Судя по актам, за январь работ по комплексной уборке выполнено на 76,5 млн рублей (48,5 млн — тротуары, остальное — проезжая часть). Смотрим документы за январь 2019-го. Тогда контракт заключался на весь год и стоил 724 млн. За первый месяц ГУДП «Центр» закрыл работ по уборке на 52 млн рублей. Смотрим на фото и сравниваем условия.





Смотреть в новом окне автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По площади, о которой отчитался подрядчик, общей тенденции нет. К примеру, по проезжей части дорог категории Б год назад набралось более миллиона квадратных метров, в 2020-м — не добрались до круглого числа. В некоторых других категориях площадь выросла. А вот что точно увеличилось — так это стоимость уборки квадратного метра. Заметнее всего – по тротуарам. Год назад за метр тротуара 3-го класса платили в день около 1 рубля, в этом — 1,67 рубля, по 2-му классу рост с 76 копеек до 1,18 рубля.



В Петроградском районе ГУДП «Центр» закрыл работ на 53 млн, в Василеостровском — на 59 млн. Год назад эти районы шли пакетом: тогда в январе отчитались на 36 млн и 38 млн рублей. По Адмиралтейскому рост — с 35,6 млн до 52 млн рублей.



Дело не в районе и не в подрядчике. ГУДП «Путь» содержит дороги Красносельского и Кировского районов и в январе закрыл акты на 57 млн и 60 млн рублей. Год назад предприятие брало их комплектом, тогда подписались под 39 и 38 млн соответственно. ОАО «Коломяжское» в 2019-м наубирало Выборгский район на 55,5 млн, а Приморский — на 57,5 млн; год спустя получилось 86 млн и 89 млн. Колпинский и Пушкинский район в прошлом году содержало АО «Автодор» и в январе закрыло общий акт на 65 млн рублей. В 2020-м 63 млн — это только по Пушкинскому, а всего выходит под сотню миллионов. «Автопарк №7 Спецтранс» год назад прибрался в Красногвардейском районе на 49 млн, в этом — на 73 млн.

Суммируя — комплексная уборка подорожала этой ненастоящей зимой везде, и намного.

Надо отдать должное дорожникам, они не представляют акты по вывозу снега. В зависимости от района — это может давать или не давать итоговую экономию. К примеру, в Центральном районе в январе прошлого года вывезли снега на 42 млн. То есть в этом году полное отсутствие сугробов позволило сберечь 18 млн рублей – пусть немного в общем объеме, но приятно. А вот в Василеостровском районе снег обошелся год назад в 11,5 млн рублей — а комплексная уборка подорожала на 20 млн. Из Красносельского района вывезли снега на 14 млн; если исходить из этого, то при полном отсутствии снега в этом январе содержание все равно подорожало на 4 млн. По Красногвардейскому району та же ситуация: подрядчику не пришлось вывозить снег на 22 млн, как в прошлом году, но стоимость комплексной уборки выросла на 24 млн. Красносельский и Кировский район обесснежили год назад на 27 млн; итоговой экономии нет как нет, ведь акты по комплексной уборке выросли на 40 млн. И так далее.



В любом случае система взаимозачета здесь не работает: то есть если снег не пришлось вывозить, это не значит, что на сэкономленные средства можно будет подметать улицы чаще или лучше. «Работы по вывозу снега оплачиваются как отдельный вид работ по отдельным актам, предусмотренным государственным контрактом, – поясняют в комблаге. – Не использованные в январе [на вывоз снега] средства бюджета переходят на последующие месяцы. Это может позволить оплатить нерасчетный объем снега в случае его выпадения. Если объем вывезенных снежных масс, заложенный в государственный контракт, будет меньше, то оставшаяся сумма за вывоз снега будет возвращена в бюджет после окончания действия государственного контракта».



В комблаге не согласны с тем, что бесснежная зима 20-го года обходится дороже снежной 19-го — там считают, что сэкономили уже 50 млн. Насчет использования закупленных машин отвечают: «Виды и количество используемой техники зависят от конкретных погодных условий, – говорят в комитете. – Так, в течение текущего зимнего периода в меньшей степени задействованы погрузчики и самосвалы для вывоза снега, но они привлечены на уборку мусора и смета». Версию про «сжигание дизеля» не проверить: комитет принимает работы, а отдельного учета использованных ГСМ не ведет.

Комблаг подробно перечисляет: комплексная уборка — это не только уборка снега, но и множество других операций. Та же противогололедная обработка (с конца октября песка и соли высыпали 7,4 тысячи тонн, хотя запасы доводили до 100 тысяч). Кроме того, подметание, ручной подбор и вывоз мусора, очистка урн и многое другое.





Комблаг считает, что раньше потребность в финансировании удовлетворялась на две трети, а сейчас – на 77%. Если взять это за истину, то разбухшие акты работ понятны: комитету есть куда направить весь бюджетный объем — и даже этого все равно мало. Да и снег, какой-никакой, все-таки падал. По данным чиновников, высота составила с начала зимы 34 см, а вывезли 105 тысяч тонн.

По актам – по крайней мере, с ноября весь этот объем не просматривается. Один контракт с Водоканалом на утилизацию снежных масс центр комплексного благоустройства заключил в ноябре и ровно до конца года. Стоимость составила 94 млн рублей, и, несмотря на благосклонность погоды, большая часть, согласно сайту госзакупок, была выплачена.

За что? «Фонтанка» подробно рассказывала, как формировалась цена. Часть платится за саму готовность снегоплавильных пунктов встречать грузовики; при общей мощности в 100 тысяч кубометров тариф в этой части составляет 10,3 рубля за куб в сутки. Проще говоря, за месяц Водоканал в любом случае получит свои 31 млн рублей.

К этому прибавляется плата за принятый по факту снег (тариф — 41,54 рубля за кубометр). Риски понятны. Прошлая зима, к примеру, превысила все прогнозы, и Водоканалу потом пришлось бегать по судам и взыскивать все, что он наплавил сверх плана. Зато в бесснежную зиму предприятие получает деньги просто за то, что держит свои пункты в боевой готовности. В ноябре, согласно акту, на снегоплавилки привезли 0 кубометров. С 1 по 24 декабря Водоканал принял 45,3 тысячи кубов (1,9 млн рублей — это фактический объем услуг, 25 млн — плата за ожидание; всего выходит 32 млн с НДС). За последнюю неделю месяца привезли 15 (прописью — пятнадцать) кубометров и за них заплатили 635 рублей, а за готовность Водоканала — 7,3 млн.



Однако в январе бесснежная зима — и, может быть, усталость от выяснения отношений между Водоканалом и комблагом – сказалась на изменении схемы. Контракт на 2020 год заключен задним числом 31 января, цена — 105 млн рублей. «Стоимость оказанных услуг за отчетный период определяется исходя из стоимости фактически принятых и утилизированных объемов снежных масс», – говорится там. В итоге за январь наскребли 2,6 тысячи кубометров, заплатили за них 136 тысяч рублей. Что касается содержания снегоплавильных пунктов, то теперь на это идет субсидия комитета по энергетике: в бюджете на 2020 год учтено 207 млн.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»