Сара Коннор отдыхает: на Урале в карантин принудительно пытаются отправить детей

Кировский районный суд Екатеринбурга решает вопрос о принудительной госпитализации двух детей. У них есть признаки ОРВИ. Но мать везти их в карантин отказывается.

Как пишет 21 февраля 66.ru в своем telegram-канале, суд проходит в закрытом режиме и подробностей немного. Известно только, что речь идет о двух девочках. Они вернулись из Поднебесной около двух недель назад.

Напомним, что в Петербурге прошли два подобных суда. Но тогда Роспотребнадзор имел претензии к взрослым женщинам, которые сбежали из карантина больницы Боткина. В отношении обеих были вынесены решения о немедленном возвращении в палаты. А всего из инфекционных боксов в Петербурге сбежали четыре человека. Первую из сбежавших, Аллу Ильину, сегодня отпустили домой. У неё коронавируса не нашли.



