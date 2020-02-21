Капитан застрявшего из-за коронавируса Diamond Princess покинет судно последним. После дезинфекции лайнер снова выйдет в рейс

Капитан круизного лайнера, который уже несколько недель находится на карантине у берегов Японии, останется на борту до самого конца эвакуации.

«Я убежден, что, оставаясь единым целым, мы добьемся успеха. Мир смотрит на нас. Это еще одна причина для всех нас, чтобы показать свою силу», – цитирует 21 февраля заявление капитана судна Дженнаро Арма издание Le Parisien.

Итальянский моряк останется на охваченном коронавирусе судне до самого конца эвакуации вместе с шестью членами экипажа.





«Capitaine courageux», le h?ros italien du Diamond Princess : Gennaro Arma, aux commandes du paquebot confin? en raison du #coronavirus, doit g?rer les angoisses des milliers de passagers en quarantaine ? bord https://t.co/7eMkckRIFj pic.twitter.com/rQ7F9YHLge — Le Parisien (@le_Parisien) February 20, 2020

Арма получил известность за свои попытки подбодрить пассажиров. В частности, ежедневно он передавал сообщения, пытаясь поддержать людей. В День святого Валентина, 14 февраля, он разослал пассажирам конфеты и сердечки.

Изданию The Wall Street Journal стало известно, что Diamond Princess собираются использовать для круизов и в будущем. После санобработки судно уже в апреле примет новых пассажиров.

Сегодня, 21 февраля, с карантинного лайнера отпустили ещё восемь россиян.