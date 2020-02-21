Суд прекратил дела против коммунистов за празднование годовщины Октября

Дела в отношении коммунистов, которые 7 ноября прошлого года провели у крейсера «Аврора» несогласованную акцию в честь 102-й годовщины Октябрьской революции, прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения. О решении Петроградского районного суда 21 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд рассмотрел дела Андрея Гапишко, Игоря Кузьмина, Евгения Лапаева, Олега Карабута, Сергея Ефимова и Григория Меньшикова. Производство возбудили по части 5 статьи 20.2 КоАП — нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Участникам акции грозил штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Напомним, вечером 7 ноября около 200 коммунистов прошли по Кронверкскому проспекту и собрались на Петроградской набережной у крейсера «Аврора» на традиционную акцию. Они скандировали «Ленин», «комсомол», «партия». Часть участников несогласованного мероприятия, в основном с флагами, полиция рассадила по автозакам, однако полтора часа спустя большинство задержанных отпустили без составления протоколов.

Суд постановил прекратить производство, не обнаружив в действиях участников акции состава правонарушения.



