Жизнь рядом со смертью. Работников морга в Петербурге поздравили с Днем защитника Отечества стриптизом
В редакцию «Фонтанки» поступило видео с праздника в городском бюро судебно-медицинских экспертиз. Судя по кадрам, 21 февраля там жарко не в пример обычным дням, ведь в одно из помещений морга позвали профессиональную стриптизёршу.
фрагмент видео
Последний рабочий день перед Днём защитника Отечества традиционно сопровождается небольшим корпоративом во всех трудовых коллективах. У Петербургского бюро судмедэкспертизы это проходит так: девушка с аппетитными формами и в костюме морячки застревает в коробке, из которой она, скорее всего, должна была выбраться подобно грациозной кошке. Избавившись от плена, стриптизёрша начинает танцевать, взаимодействуя с улыбающимися работниками морга, которым в этих интерьерах обычно не приходится иметь дел с такими общительными гостьями. Постепенно леди остаётся в стрингах, расшитых стразами и, как того требует ремесло, на каблуках.
Видео в редакцию прислал читатель, отметив, что праздник он наблюдал в помещении ординаторской.
«Фонтанка» связалась с зав. отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко. Он подтвердил информацию, но не сразу.
– Виктор Владимирович, в наше распоряжение попало видео с празднования 23 февраля в вашем отделе. Можете прокомментировать?
– Не знаю, что там проводилось у нас.
– Просто вы на видео присутствуете…
– Ну есть, и что?
– Правда, что вам приглашали девушку сегодня?
– Ну да, барышня приходила, поздравляла.
– Это впервые? Раньше барышни не приходили?
– Не знаю.
– И как впечатления?
– Да нормально, девушка как девушка.
Василенко также подтвердил, что поздравление для мужчин было организовано в ординаторской – общей комнате для отдыха медперсонала.
СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.
Бюро судмедэкспертизы не впервые фигурирует в новостях «Фонтанки». В мае 2019 года мы писали, что работники БСМЭ заработали 125 млн рублей за бесплатное по закону вскрытие умерших. А в сентябре учреждение фигурировало в конфликте УФАС и Смольного. Антимонопольщикам не понравилось, что бюро сдавало данные о поступающих телах ритуальной компании «Р.И.П.» в обмен на бесплатную сдачу помещений на Шафировском.