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Общество
21.02.2020 15:01
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Жизнь рядом со смертью. Работников морга в Петербурге поздравили с Днем защитника Отечества стриптизом

В редакцию «Фонтанки» поступило видео с праздника в городском бюро судебно-медицинских экспертиз. Судя по кадрам, 21 февраля там жарко не в пример обычным дням, ведь в одно из помещений морга позвали профессиональную стриптизёршу.

Жизнь рядом со смертью. Работников морга в Петербурге поздравили с Днем защитника Отечества стриптизом

фрагмент видео

Последний рабочий день перед Днём защитника Отечества традиционно сопровождается небольшим корпоративом во всех трудовых коллективах. У Петербургского бюро судмедэкспертизы это проходит так: девушка с аппетитными формами и в костюме морячки застревает в коробке, из которой она, скорее всего, должна была выбраться подобно грациозной кошке. Избавившись от плена, стриптизёрша начинает танцевать, взаимодействуя с улыбающимися работниками морга, которым в этих интерьерах обычно не приходится иметь дел с такими общительными гостьями. Постепенно леди остаётся в стрингах, расшитых стразами и, как того требует ремесло, на каблуках. 

Жизнь рядом со смертью. Работников морга в Петербурге поздравили с Днем защитника Отечества стриптизом

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Видео в редакцию прислал читатель, отметив, что праздник он наблюдал в помещении ординаторской.


«Фонтанка» связалась с зав. отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко. Он подтвердил информацию, но не сразу.

– Виктор Владимирович, в наше распоряжение попало видео с празднования 23 февраля в вашем отделе. Можете прокомментировать? 

– Не знаю, что там проводилось у нас.

– Просто вы на видео присутствуете… 

– Ну есть, и что? 

– Правда, что вам приглашали девушку сегодня? 

– Ну да, барышня приходила, поздравляла. 


– Это впервые? Раньше барышни не приходили? 

– Не знаю.

– И как впечатления? 

– Да нормально, девушка как девушка. 

Василенко также подтвердил, что поздравление для мужчин было организовано в ординаторской – общей комнате для отдыха медперсонала.

СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.

Бюро судмедэкспертизы не впервые фигурирует в новостях «Фонтанки». В мае 2019 года мы писали, что работники БСМЭ заработали 125 млн рублей за бесплатное по закону вскрытие умерших. А в сентябре учреждение фигурировало в конфликте УФАС и Смольного. Антимонопольщикам не понравилось, что бюро сдавало данные о поступающих телах ритуальной компании «Р.И.П.» в обмен на бесплатную сдачу помещений на Шафировском. 

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