Строительство «Северного потока - 2» продолжится: корректировки в проект одобрила Главгосэкспертиза
Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проектной документации на строительство российской части газопровода «Северный поток – 2». В том числе на морском и береговом участках трассы в Ленинградской области. Теперь работы смогут продолжиться в 2020 году.
Как сообщили в ведомстве 21 февраля, в скорректированном проекте «Северного потока – 2» выделены два этапа строительства. Первый предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе — укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы. Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода.
Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе — в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.
Справка:
«Северный поток - 2» пройдет по дну Балтийского моря, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта — Nord Stream 2 AG — является «Газпром». В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока - 2» заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое судно, которое позднее получило название «Академик Черский».