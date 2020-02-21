Строительство «Северного потока - 2» продолжится: корректировки в проект одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проектной документации на строительство российской части газопровода «Северный поток – 2». В том числе на морском и береговом участках трассы в Ленинградской области. Теперь работы смогут продолжиться в 2020 году.

Как сообщили в ведомстве 21 февраля, в скорректированном проекте «Северного потока – 2» выделены два этапа строительства. Первый предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе — укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы. Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода.

Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе — в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.



