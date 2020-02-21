Ремонт моста и путепровода и работы на коммуникациях вводят новые ограничения в Петербурге

Ряд новых ограничений движения вступает в силу в разных районах Петербурга с 21 по 25 февраля. Ремонт путепровода потеснит водителей на проспекте Народного Ополчения, работы на коммуникациях – на улице Маршала Казакова и Малоохтинском проспекте. На следующий этап перешел ремонт Зеленого моста в центре.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с сегодняшнего дня и до 4 марта будет ограничено движение по Караваевской улице от Караваевского переулка до Скачкова переулка. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокладывает там водопровод.

Также с 21 февраля в связи с ремонтом дороги ограничивается проезд по Рощинской улице от Ялтинской улицы до Парфёновской улицы. Изменения продлятся до 12 марта. Работы ведет АО «Трест».

В связи с переходом на следующий этап работ по ремонту Зеленого моста до 27 апреля продолжит действовать ограничение движение на самой переправе и перекрытие набережной Мойки у моста. Ремонтом занимается АО «ПО «Возрождение».





С 22 февраля по 10 апреля ограничивается движение по Тепловозной улице от переулка Слепушкина до железной дороги. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать там канализацию.

Также с 22 февраля 2020 года и до 15 октября 2021 года будет ограничен проезд по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова. ООО «Актив» разместит там временное ограждение.

С 23 февраля по 29 мая в связи с реконструкцией теплосети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет закрыто движение по Харьковской улице от Миргородской улицы до Невского проспекта, включая перекресток с Тележной улицей. Объезжать предполагается по Миргородской, Полтавской улицам, Невскому проспекту и улице Профессора Ивашенцова. А с 30 мая по 19 августа движение по Харьковской улице от Тележной до Миргородской будет ограничено.

Тоже с 23 февраля вступят в силу ограничения движения на улице Маршала Казакова из-за работ ООО «ИК ЭНЕРГИЯ» по прокладке электрокабеля. До 23 марта будет ограничен проезд на участке от улицы Котина до дома 30 по Маршала Казакова, а также закрыт проезд по улице Котина в направлении от Ленинского проспекта к улице Маршала Казакова.

С 25 февраля по 4 апреля ограничат движение по проспекту Народного Ополчения от моста Народного Ополчения до Авангардной улицы. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» продолжает ремонтировать Лиговский путепровод. Ночью же – с 1:00 до 5:00 – движение на участке будет закрыто.

Помимо этого, с 25 февраля по 24 апреля ограничат проезд по Малоохтинскому проспекту у Гранитной улицы. ООО «ПетербургГаз» будет реконструировать газопровод.