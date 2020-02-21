Российские хоккеисты обвиняют главу профсоюза КХЛ в растрате. К конфликту привлекли прокуратуру

Группа действующих и бывших хоккеистов, а также несколько тренеров направили письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить Межрегиональный профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги.

«Игроки считают, что на членские взносы руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», не выполняя «непосредственные обязанности», например по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с серьезными задолженностями по зарплате», – сообщает 21 февраля издание «Коммерсант» со ссылкой на заявление спортсменов.

Хоккеисты настаивают, что регулярно платят членские взносы, в результате чего «на счетах организации были собраны многомиллионные суммы денежных средств». В вопросе их использования подписанты и просят разобраться прокуратуру. В частности, они указывают, что Коваленко якобы «не считает должным отчитываться о проделанной работе и потраченных миллионах». Членские взносы, по оценке авторов письма, он может тратить на свой бизнес.

Под заявлением свои подписи поставили игроки московского «Динамо», «Спартака», а также наставники столичных клубов Юрий Бабенко и Максим Соловьев.



