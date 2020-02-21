Более 100 муниципальных депутатов Петербурга потребовали от Смольного согласовать марш Немцова

Муниципальные депутаты Петербурга, которые были избраны при поддержке системы «Умное голосование», направили коллективное письмо губернатору Александру Беглову с требованием согласовать марш памяти Бориса Немцова, сообщает 21 февраля городской штаб Алексея Навального. Подписи поставили 106 народных избранников.

Как уточнили в пресс-службе штаба, письмо было отправлено в среду, 19 февраля.

Ранее стало известно, что заявителям памятного шествия Смольный не согласовал ни один из восьми предложенных маршрутов шествия. Отказ чиновники объяснили проведением ремонтных работ. Заявку на проведение мероприятия подавали на 29 февраля.

В качестве альтернативы власти предложили провести марш в Удельном парке, однако этот вариант не устроил заявителей. Оргкомитет подал в Смольный откорректированные маршруты, чтобы шествие не помешало ремонтным работам.



