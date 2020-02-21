Револьверы, патроны и пулемётная лента. У офицера в Лужском районе Ленобласти опустошили тайник с оружием

Тайник с оружием нашли сотрудники Федеральной службы безопасности и полицейские у военнослужащего в Лужском районе Ленинградской области. К офицеру домой пришли, расследуя кражу в воинской части.

Как 21 февраля пишет 47news, накануне силовики осматривали дачный дом в садоводстве «Экран» в жилмассиве Дивенская, который принадлежит 55-летнему военному. Служит мужчина на аэродроме Сиверский в Гатчинском районе.

В тайнике нашлись два револьвера, травматический пистолет, патроны разного калибра, пулемётная лента, а также еще три единицы огнестрельного оружия. Все находки советского производства и, вероятно, их тайком вынесли из части.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранения оружия.



