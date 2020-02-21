«Группа ЛСР» открыла продажу фасованных нерудных строительных материалов

ПАО «Группа ЛСР»

Компания «ЛСР. Базовые», предприятие «Группы ЛСР» по добыче нерудных ископаемых, начинает отгрузку продукции в мешках и биг-бэгах. Для фасовки песка предусмотрены мешки на 25 и 50 кг, для щебня и отсева — на 50 кг. Также песок будет фасоваться в биг-бэги по одной тонне.

— Появление продукции в таре — это еще один шаг согласно нашей стратегии по укреплению своих позиций на рынке строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Базовые» Сергей Бегоулев. — Продукция в таре сегодня востребована и популярна. Мы можем гарантировать своим потребителям быструю и непрерывную поставку песка и щебня в мешках и биг-бэгах, поскольку являемся одним из крупнейших производителей нерудных материалов региона.

Фасовка будет осуществляться непосредственно на производственных площадках компании. Напомним, «Группе ЛСР» принадлежат 8 карьеров и 9 заводов по выпуску щебня, оснащённых современным оборудованием, а также 9 песчаных карьеров и склад, на котором хранится морской песок из месторождений, расположенных в акватории Финского залива.

Основная аудитория продукции, фасованной в мешки, — частные лица и небольшие компании, чьи объемы строительных работ и потребность в стройматериалах невелики. Ранее такие клиенты могли приобрести песок и щебень в DIY-сетях, либо им нужно было кооперироваться для доставки большегрузными машинами. Отметим, например, что объем кузова современной модели «КаМАЗ» составляет 16 кубов, или 25 тонн песка.

Биг-бэги предназначены для использования на строительных площадках в центре города, где проезд строительной техники затруднен; на объектах с дефицитом площадей для организации полноценного склада строительных материалов, а также на тех объектах, куда ведет необустроенная подъездная дорога, по которой не могут проехать тяжелые автомобили. Также биг-бэги можно поднять при помощи крана на любую высоту, что удобно при проведении таких строительных работ, как заливка полов.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»