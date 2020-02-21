Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 64.30р
69.42р
15:39 21.02.2020
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
21.02.2020 12:51
Печать

«Группа ЛСР» открыла продажу фасованных нерудных строительных материалов

«Группа ЛСР» открыла продажу фасованных нерудных строительных материалов

ПАО «Группа ЛСР»

Компания «ЛСР. Базовые», предприятие «Группы ЛСР» по добыче нерудных ископаемых, начинает отгрузку продукции в мешках и биг-бэгах. Для фасовки песка предусмотрены мешки на 25 и 50 кг, для щебня и отсева — на 50 кг. Также песок будет фасоваться в биг-бэги по одной тонне.

— Появление продукции в таре — это еще один шаг согласно нашей стратегии по укреплению своих позиций на рынке строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Базовые» Сергей Бегоулев. — Продукция в таре сегодня востребована и популярна. Мы можем гарантировать своим потребителям быструю и непрерывную поставку песка и щебня в мешках и биг-бэгах, поскольку являемся одним из крупнейших производителей нерудных материалов региона. 

Фасовка будет осуществляться непосредственно на производственных площадках компании. Напомним, «Группе ЛСР» принадлежат 8 карьеров и 9 заводов по выпуску щебня, оснащённых современным оборудованием, а также 9 песчаных карьеров и склад, на котором хранится морской песок из месторождений, расположенных в акватории Финского залива. 

Основная аудитория продукции, фасованной в мешки, — частные лица и небольшие компании, чьи объемы строительных работ и потребность в стройматериалах невелики. Ранее такие клиенты могли приобрести песок и щебень в DIY-сетях, либо им нужно было кооперироваться для доставки большегрузными машинами. Отметим, например, что объем кузова современной модели «КаМАЗ» составляет 16 кубов, или 25 тонн песка.

Биг-бэги предназначены для использования на строительных площадках в центре города, где проезд строительной техники затруднен; на объектах с дефицитом площадей для организации полноценного склада строительных материалов, а также на тех объектах, куда ведет необустроенная подъездная дорога, по которой не могут проехать тяжелые автомобили. Также биг-бэги можно поднять при помощи крана на любую высоту, что удобно при проведении таких строительных работ, как заливка полов.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Новости компаний
Glorax Development
21.02.2020 15:14

Ligovsky City вошел в ТОП-3 самых продаваемых жилых комплексов Санкт-Петербурга

Портал Urbanus.ru опубликовал рейтинг самых востребованных жилых комплексов 2019 года, основываясь на данных Росреестра о договорах участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами.
ПАО «Группа ЛСР»
21.02.2020 12:51

«Группа ЛСР» открыла продажу фасованных нерудных строительных материалов

Компания «ЛСР. Базовые», предприятие «Группы ЛСР» по добыче нерудных ископаемых, начинает отгрузку продукции в мешках и биг-бэгах. Для фасовки песка предусмотрены мешки на 25 и 50 кг, для щебня и отсева — на 50 кг. Также песок будет фасоваться в биг-бэги по одной тонне.
21.02.2020 12:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций МТС

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций МТС. Закрытие книги заявок состоялось 12 февраля 2020 года.
ГК «Эталон»
21.02.2020 11:46

Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой от банка-партнера

Квартиры в объектах Группы «Эталон» можно приобрести в ипотеку со сниженной ставкой от Банка «Санкт-Петербург» - от 7,77%.
Setl Group
21.02.2020 11:33

В ЖК «Солнечный город» проектируются новые дороги

В квартале «Солнечный город» будут построены новые дороги, которые свяжут пр. Буденного и ул. Генерала Кравченко. Комитет по градостроительству и архитектуре уже распорядился подготовить проект планировки территории до 30 января 2021 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2020 11:17

Банк «Санкт-Петербург» выяснил, что 75% покупок по Единой карте петербуржца совершают женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал траты по Единой карте петербуржца, чтобы выяснить портрет ее держателей. На сегодняшний день Банком принято около 120 000 заявлений на выпуск карт ЕКП.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
21.02.2020 10:45

ГК «Ленстройтрест» предлагает квартиры с отделкой в подарок

До конца февраля в третьей очереди голландского квартала «Янила» покупатели могут приобрести недвижимость с чистовой отделкой от застройщика по цене жилья без отделки. Условия акции распространяются на ограниченный пул квартир.
ru.depositphotos.com
21.02.2020 09:30

В Санкт-Петербурге «Яндекс.Транспорт» объединился с «Картами»

Теперь в одном приложении есть все автобусы, трамваи и троллейбусы, маршруты и поиск по городу.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.02.2020 18:00

ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское
20.02.2020 14:40

Максивыходные в Fashion House Аутлет Таллинское: с 21 по 24 февраля брендовые вещи со скидкой до 70%

С 21 по 24 февраля петербуржцы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары мировых брендов со скидкой до 70%.
Setl Group
20.02.2020 14:19

Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

По данным «Петербургской Недвижимости» за 2019 год, 70% покупателей квартир в домах бизнес- и премиум-класса от Setl Group приобрели жилье в рассрочку.
Компания Л1
20.02.2020 12:16

Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.