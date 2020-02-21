Поезд «Таврия» через Крымский мост начнет возить из Петербурга в Евпаторию и Феодосию

Поезд «Таврия», который в конце прошлого года начал ходить из Петербурга в Севастополь, теперь начнет возить пассажиров еще и в Евпаторию и Феодосию.

«Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию два раза в неделю. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию первый поезд отправится 7 мая», – сообщает 21 февраля компания «Гранд сервис экспресс» — оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

«Фонтанка» проехала на первом поезде из Петербурга в Севастополь и рассказала о впечатлениях в репортаже «Поезд-сказка». После этого нашего корреспондента и пассажиров внесли в базу данных сайта «Миротворец».



