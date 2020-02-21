Петербургский застройщик «Рант» требует у «дочки» финской строительной фирмы 1,3 млрд рублей

Петербургское ЗАО «Рант» подало иск против ООО «Финраннта строй», которое на четверть принадлежит финской строительной компании Finnranta. Сумма требований истца, который и сам является представителем Finnranta на российском рынке, составляет более 1,3 млрд рублей. В компании «Рант» 21 февраля «Фонтанке» не рассказали, что стало причиной подачи иска.

Заявление связано с исполнением обязательств по договорам строительного подряда, следует из картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В компании «Фонтанке» заявили, что не могут сообщить никакой информации о деле без согласования с начальством. Генерального директора фирмы Василия Шкрума в офисе не оказалось.

По данным СПАРК, «Финнранта строй» на 25% принадлежит финской Finnranta Oy и на 75% – предпринимателю Михаилу Янсону. В конце октября 2019 года Василий Шкрум оспорил передачу доли в «Финнранте» Янсону и потребовал вернуть ее головной компании. В декабре суд отказал гендиректору «Ранта» в обеспечительных мерах. Следующее заседание по делу назначено на 12 марта.

Ранее «Фонтанка» сообщала о конфликте внутри ЗАО «Рант» из-за срыва сроков строительства жилого комплекса «Балтийская волна» на Ленинском проспекте. Совладелец компании Вячеслав Кулебякин предъявил против Шкрума иск на 3,4 миллиона рублей. По мнению акционера, к срыву сроков сдачи жилья привели «неразумные и недобросовестные действия» руководителя фирмы. Суд отказался возлагать убытки на гендиректора компании. В процессе обжалования этого решения Кулебякин дошел до Верховного суда России, но и там его жалоба была отклонена.

«Фонтанка» не раз писала о проблемах компании «Рант». В арбитражном суде против нее зарегистрированы десятки исков от контрагентов и иных кредиторов. Еще больше претензий предъявлено к ООО «Инвестиционно-строительная компания «Рант», совладельцами которого также являются Вячеслав Кулебякин и Василий Шкрум.



