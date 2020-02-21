МКБ выступил организатором выпуска облигаций МТС

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций МТС. Закрытие книги заявок состоялось 12 февраля 2020 года.

По итогам 2019 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.

За прошлый год доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%. Среди клиентов банка крупнейшие государственные и частные компании, представляющие основные секторы российской экономики: РЖД, Газпромом, ГК Автодор, Россети, Газпромнефть, Почта РФ, Татнефть, ЕвроХим, РУСАЛ, Славнефть, Сбербанк, ДОМ РФ, Полюс, МегаФон, ГТЛК, X5 Retail Group, ВЭБ, Металлоинвест и другие.

Справка:

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С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте: http://mkb.ru

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