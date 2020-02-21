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21.02.2020 12:54
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Сотрудники Елизаветинской больницы бегали с анализами по этажам, пока правоохранители искали украденные 18 млн рублей

Приемное отделение Елизаветинской больницы работало вчера в режиме ЧП. Несмотря на то, что для пациентов, доставленных скорой, с инсультами, инфарктами и другими экстренными состояниями дорога каждая минута, время их обследования увеличилось. Жизнь и здоровье пациентов зависели от сервера, который отключили правоохранительные органы.

Сотрудники Елизаветинской больницы бегали с анализами по этажам, пока правоохранители искали украденные 18 млн рублей

скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Прокуратура выдернула шнур из розетки: экстренная помощь инсультникам и инфарктникам отменяется 

Одновременно с появлением информации о проверке исполнения национального проекта «Здравоохранение» в Елизаветинской больнице на сайте Городской прокуратуры, проверяющие появились и в самой больнице. Не обращая внимания на протесты медиков по поводу отключения серверов (в больнице в этот момент находилось 1300 пациентов, доставляли новых), большая делегация выдернула шнур из розетки. И остановила прием пациентов в амбулаторно-консультативном отделении, нарушила процесс обследования доставленных по экстренным показаниям. Правоохранители не смогли найти способ копирования данных с сервера, не отключая его. В итоге с 16:30 до 2:30 больница работала в режиме ЧП. Часть пациентов пришлось госпитализировать без результатов обследования, от которых, как известно, зависит диагноз, а значит, и лечение. А потом надо было восстанавливать утраченную информацию.

– Эти данные нужны правоохранительным органам, вероятно, чтобы провести предварительное расследование по результатам проверки прокуратуры: предполагается, что  Елизаветинская больница напрасно потратила деньги Нацпроекта на установку нового программного обеспечения (ПО) вместо того, чтобы использовать старое – от ООО «Брэйн Системс», – так главный врач Сергей Петров ответил «Доктору Питеру» на вопрос о задержке с приемом пациентов в отделении экстренной помощи.

Читайте подробнее на "Докторе Питере".

Когда по-старому работать нельзя, а по-новому невозможно

«Брэйн Системс» – владелец ПО «МедСфера», установленного в Елизаветинской больнице в 2014 году (при другом руководстве). Напомним, это была так называемая первая волна информатизации здравоохранения, когда от Минздрава регионы получали только идеи, а в регионах их воплощали, исходя из имеющегося финансирования, – каждая компания устанавливала клинике свою медицинскую информационную систему (МИС). А с годами совершенствовала ее – добавлялись новые интерфейсы, как для удобства работы и ведения документации в клинике, так и для «подстраивания» к городским требованиям. 


К началу 2019 года все клиники со своими МИСами должны были войти в Региональную единую государственную информационную медицинскую систему (РЕГИСЗ), а к концу -  подсоединиться уже к федеральному Единому информационному контуру. Елизаветинская не могла этого сделать. Потому что МИСа у нее, можно сказать, и не было. 

– Установленную прежним руководством систему МИСом назвать было трудно, в ней было всего две функции: регистрационная – мы могли зарегистрировать поступающего пациента с его паспортными данными и полисом ОМС. А дальше все делалось вручную. В том числе счета, которые мы отправляем в фонд ОМС. При этом в действующей в больнице системе не было возможности ни для информационного обеспечения лабораторных исследований, ни для передачи изображений (рентген, КТ, МРТ, УЗИ). Потому что такое ПО требует сертификации в качестве медицинских изделий, которых у владельцев программного обеспечения «МедСфера» не было, – объясняет Сергей Петров. – Еще в ноябре 2018 года мы расторгли с ней договор, сейчас обращаемся с исковым заявлением в Арбитражный суд на 7 млн рублей, поскольку она не выполняла гарантийные обязательства: после расторжения договора мы продолжали пользоваться ПО «МедСфера», другой-то не было. А оно то и дело выходило из строя. 

Контроль и помощь клиникам в подключении к РЕГИСЗ и к единому федеральному контуру – задача МИАЦа, Медицинского информационного аналитического центра, подведомственного комитету по здравоохранению. В мае прошлого года представители МИАЦ проверили состояние и возможности МИС Елизаветинской больницы – стоит ли вкладывать в нее деньги, чтобы модернизировать? Выяснили, что она не способна работать в Едином цифровом контуре. Эксперты сообщили: «МИАЦ не имеет оснований рекомендовать использовать данное программное обеспечение при реализации проекта «Единый цифровой контур здравоохранения» в вашей организации. Решение о дальнейшем использовании и развитии медицинской информационной системы остается за администрацией медицинской организации».

Отключение больницы от МИС – это ЧП

Администрация приняла решение установить новую систему. Организовала конкурс и заключила контракт с ЗАО «СП.АРМ» – правообладателем МИС qMS. Эта компания уже работает в НМИЦ им. Алмазова, во ВЦЭРМ им. Никифорова, в ПСПбГМУ им. Павлова. То есть это одна из самых «продвинутых» медицинских систем на рынке страны. А это важно, потому что включение «с нуля»  новой МИС в работу больницы, у которой более 100 тысяч пациентов в год, работающей в круглосуточном режиме, возможно раз в жизни: это сложно и долго.

В ноябре 2019 года на рабочих столах 217 сотрудников клиники появились лицензии, постепенно осваивались новые функции ПО, вытесняя остатки элементов МИС «МедСфера». 

Нет смысла перечислять достоинства установленной системы – она работает, как и должна работать МИС. Амбулаторно-консультативное отделение превратилось в  «бережливую поликлинику». В отделении экстренной помощи анализы проводятся за 10 минут: врач выписывается направление на исследование со штрихкодом. Проводится забор крови, процедурная медсестра распечатывает штрихкод, он наклеивается на пробирку с кровью, и пробирка по пневмопочте отправляется в лабораторию на 6-й этаж. В лаборатории считывается автоматически штрихкод, пробирка ставится в анализатор, и результат исследования появляется в информационной системе. На экране компьютера врача появляется сообщение о том, что результат готов и его можно увидеть в электронной карте пациента. Так же работает система доставки результатов инструментальных исследований (пока подключены только аппараты ЭКГ и УЗИ, на очереди – томографы).

Вчера вечером сотрудникам лаборатории приходилось списывать результаты всех исследований с экранов своих мониторов на бумагу и спускаться с 6-го этажа на первый – в приемное отделение, чтобы доставить их врачу. Такая же беда случилась и с получением результатов ЭКГ, УЗИ, которые при подозрении на инсульт или инфаркт нужны незамедлительно. Но вчера в течение нескольких часов новая система была отключена. А старая – с принтером – уже не работала… Жизнь и здоровье пациентов зависели от сервера, который отключили представители следственных органов и прокуратуры.

«Разворовали»!

И это всего лишь результат недобросовестной конкуренции, уверен главный врач Елизаветинской больницы. Хотя на самом деле компания не имеет права работать в российских больницах. С одной стороны, потому что ПО «МедСфера» не включено в реестр отечественного программного обеспечения. Минкомсвязи отказало в регистрации (№49 в списке «отказников», названных в приказе Минкомсвязи №743 от 19.11.2019). А государственным учреждениям можно использовать только программное обеспечение, вошедшее в Единый реестр отечественных программ. С другой стороны, Федеральная антимонопольная служба включила компанию в список недобросовестных поставщиков. С организациями, входящими в него, госучреждения, опять же, не имеют права заключать контракты. А жалобу компании «Брэйн Системс» на итоги аукциона, победителем в котором стала не она, комиссия УФАС признала необоснованной.

«Следственные органы проверяют предположение прокуратуры о том, что 18 млн рублей, истраченные на МИС qMS, похищены – система вообще не поставлена или неработоспособна», – говорит Сергей Петров. Сегодня на 13:00 была запланирована презентация ее работы для журналистов. Главный врач приглашает теперь не только их, а всех, кто сомневается в ее существовании, оценить качество и преимущества этого ПО, как для пациентов, так и для сотрудников больницы.

Ирина Багликова, «Доктор Питер»

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