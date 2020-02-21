Водитель Volvo погиб на «Скандинавии», догнав попутный самосвал

Авария с участием легковушки и грузовика произошла утром 21 февраля на федеральной трассе в Выборгском районе Ленинградской области. Для одного из водителей она стала смертельной.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:30 на 117-м километре автодороги «Скандинавия» 30-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo S40 неверно выбрал скорость и дистанцию и столкнулся с попутным самосвалом Scania, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Вольво» погиб на месте. Отмечается, что мужчина был не пристегнут. Пассажиров в легковушке не было.



