«Козерог» пободался со Смольным. Чиновники заставили застройщика официально оформить стройплощадку в Кронштадте

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 21 февраля прервал демонтаж строительного городка в Кронштадте, вблизи пересечения Ленинградской улицы, улицы Газовый Завод и Тулонской аллеи. Как пояснили в ведомстве, строители, прежде уличенные в самовольном захвате городской земли, начали оформление отношений с городом.

Поводом для визита чиновников стало обследование, проведенное в ноябре прошлого года. По данным комитета, ООО «Строительная компания «Козерог», которая строила по данному адресу многоквартирный ЖК, незаконно разместила часть стройплощадки на городской земле.

«Строительный городок площадью более 10 тыс. кв. м размещен в отсутствие правоустанавливающих документов и представляет собой территорию, на которой самовольно размещено около сотни строительных бытовок, строительный мусор, металлические конструкции, контейнеры по сбору мусора, стройматериалы», – отметили чиновники.











Компании был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Просьбу освободить территорию ООО «Строительная компания «Козерог» проигнорировала.

Но визит сотрудников ККИ с болгарками все же вынудил компанию предпринять меры по спасению строительного городка.