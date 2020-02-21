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21.02.2020 18:00
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Пять причин выбрать квартиру в ЖК «Образцовый квартал 5»

На юге Санкт-Петербурга активно развивается проект комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». В новом микрорайоне уже проживают несколько тысяч человек.

Пять причин выбрать квартиру в ЖК «Образцовый квартал 5»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сегодня мы представляем вашему вниманию новый объект – «Образцовый квартал 5». Девелопером и основным застройщиком территории выступает строительная компания ООО «Терминал-Ресурс». 

Местоположение

ЖК «Образцовый квартал 5» находится на Кокколевской улице, в непосредственной близости от Петербургского шоссе. В двух километрах расположен Пушкин. Рядом с новостройками – автобусная остановка. Городской и коммерческий транспорт следуют через неё с интервалом 10 минут. Для удобства жителей Царскосельских холмов построены новые широкополосные магистрали. Имеются выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и кольцевую автодорогу. В 7 километрах расположен аэропорт Пулково. Дорога до ближайших станций метро – «Московская», Звёздная», Купчино» – займёт всего 20 минут. В настоящее время АО «РЖД» на территории проекта ведёт проектирование остановочного павильона «19-й километр». После его открытия до Балтийского вокзала можно будет добраться за 25 минут.

Уровень комфорта

«Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Несущие стены выполнены из монолитного железобетона, наружные кирпичные стены отделаны многослойной теплоизоляционной системой Саpatect от производителя Caparol (Германия).

В квартирах вместо традиционных батарей отопления установлены водяные теплые полы с терморегулятором в каждой жилой зоне. Источник теплоснабжения – крышные газовые котельные. Эта система отопления автономна, жильцы сами устанавливают сроки отопительного сезона.  

Дома с нулевого уровня оснащены бесшумными современными лифтами производства Швейцарии.

В квартирах выполнено качественное панорамное остекление, инновационные теплопакеты сочетают в себе современные материалы, эстетику и высокий уровень энергоэффективности.

Нанонапыление на наружную поверхность окон создаёт красивые зеркальные фасады и отражает ультрафиолет.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Эргономичные планировки

В состав жилого комплекса «Образцовый квартал 5» входят четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры. Квартирография проекта – от студий до трёхкомнатных – позволяет подобрать подходящий вариант в зависимости от бюджета и потребностей. Застройщик в первую очередь ориентируется на семьи с детьми, поэтому в большом ассортименте представлены 2-, 3-комнатные квартиры.

Жильцы имеют возможность объединить кухню с гостиной или выделить отдельную комнату, сделать два санузла или отказаться от второго в пользу дополнительной гардеробной. Проектная площадь кухонь достигает 15 кв. м и больше. Высота потолков на всех этажах, составляет 2,75 м., на мансардном – до 3,8 м.

Среди трёхкомнатных квартир встречаются варианты планировок и с балконом, и лоджией. В этом пространстве можно организовать зону отдыха с зимним садом или кофейным столиком.

Корпуса расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и своей конфигурацией образуют уютный закрытый двор. На благоустроенной придомовой территории оборудованы детская и спортивная площадки.

Экономия на коммунальных платежах

Передовые материалы и оборудование, которые применяются при строительстве, позволяют снизить теплопотери и оптимизировать расходы на энергоресурсы. Домам присвоен класс энергоэффективности «А» – очень высокий. Экономия на коммунальных платежах в таком случае может составить до 40%.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ключи сразу

«Образцовый квартал 5» введён в эксплуатацию в конце 2019-го года, участники долевого строительства уже получили ключи и приступили к ремонту. Оставшиеся квартиры застройщик продаёт по договору купли-продажи. При регистрации договора в Едином государственном реестре недвижимости покупатель сразу становится собственником.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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