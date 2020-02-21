Не везет с коронавирусом. Продажи автомобилей в Китае в первой половине февраля обрушились на 92%

В Китае перестали покупать машины из-за эпидемии коронавируса. Продажи дилеров Поднебесной в первые две недели февраля упали на 92% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом 21 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Китайской ассоциации легковых автомобилей.

В начале февраля в автосалонах почти не было людей. Постепенно возобновлять работу дилеры начали во вторую неделю месяца, говорится в отчете. Всего по итогам месяца показатели могут снизиться примерно на 70%.

Китай – крупнейший в мире рынок автомобилей. Однако и до короновирусного кризиса продажи машин в Поднебесной начали снижаться в связи с замедлением роста экономики и напряженности в торговых отношениях с США.

Ранее китайское министерство торговли заявило, что предпримет меры по стабилизации продаж автомобилей и снижению влияния эпидемии на спрос. Одна из возможных мер — продление субсидий на покупку электромобилей.



